蘆洲警攔「大牛」強制過磅 2天開罰40餘萬元

新北市警蘆洲分局一連兩天在八里台北港、濱海公路周遭路段強力取締違規砂石車等大型車，攔查違規砂石車強制過磅、當場要求改善超載、滲漏，展現維護交安決心。（記者吳仁捷翻攝）

2025/02/19 09:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里近來傳出砂石車死亡車禍，防範大型車事故發生，蘆洲警分局一連2天於八里臺北港、濱海公路周遭路段架設「移動式地磅」，最大有效秤重達120公頓，強力攔檢違規改裝、超載的「大牛」砂石車強制過磅，逐項檢視各類違規態樣，共舉發超載、裝載砂石未依規定使用專用車廂、貨物滲漏及不服稽查取締等11張罰單，還強制要求違規司機過磅，估計開罰將破40萬元罰鍰。

蘆洲警分局統計，砂石車超載、滲漏等違規，嚴重影響交通安全，其中業者違規改裝車斗，超載達上百噸，被俗稱為大牛，更是違規高危險群；警方今年1月到2月中旬間，共取締大型車各式違規335件，其中以其它交通違規258件最多、其次為超載28件、滲漏分散及闖紅燈各18件、超速13件，展現警方取締大車超載、守護用路人安全之決心。

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蘆洲分局長詹志文表示，將持續於大型車必經路段如臺北商港周邊、八里重劃區、龍米路沿線、五股區新五路結合移動式地磅編排取締專案勤務，並針對15噸以上大貨車行駛禁行管制區路段加強取締，提醒駕駛人務必遵守相關交通法規，以保障自身行車安全及其他用路人交通安全。

蘆洲分局呼籲，大型車應定期檢查車輛狀況，如胎紋不足就可能影響煞停距離，或行經積水路段無法即時排水產生打滑，甚至爆胎風險；而胎皮脫落或未依規定裝載貨物，可能導致後車因掉落物閃避或因飛濺物影響行車視線而引發交通事故；而超載則可能導致失速、失控、且因車體增加導致撞擊時易造成更嚴重的傷亡，呼籲司機及業者謹慎。

新北市警蘆洲分局一連兩天在八里台北港、濱海公路周遭路段強力取締違規砂石車等大型車，攔查違規砂石車強制過磅、當場要求改善超載、滲漏，展現維護交安決心。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警蘆洲分局一連兩天在八里台北港、濱海公路周遭路段強力取締違規砂石車等大型車，攔查違規砂石車強制過磅、當場要求改善超載、滲漏，展現維護交安決心。（記者吳仁捷翻攝）

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