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    假故宮古董真詐騙！男子誤信險破財221萬

    大甲一名男子至銀行匯款，被警方攔阻。（民眾提供）

    大甲一名男子至銀行匯款，被警方攔阻。（民眾提供）

    2025/02/19 08:35

    〔記者張軒哲／台中報導〕近年來詐騙手法層出不窮，台中市大甲一名中年男子誤信網路古董投資險遭騙，詐騙集團稱有來自故宮流出或私人收藏的稀世珍品，並誆稱有「內部管道」所以才低價出售給有緣人等話術，所幸警方與銀行聯手阻攔，保住男子221萬積蓄。

    大甲警方今日指出，前日一名約50多歲的王姓男子滿懷期待地走進新光銀行大甲分行，準備匯出一筆人民幣17萬元（折合新台幣約76萬4千元）的款項至某帳戶內。余姓行員敏銳地察覺異狀，便主動關懷詢問該筆匯款用途為何。王男稱，自己因為對古董收藏頗有興趣，日前瀏覽臉書時在一個古董買賣社團中結識了一位「專業收藏家」，對方聲稱有一批珍貴古董要出售，並保證「投資報酬率極高，轉手就能大賺一筆」，令他一時起心動念想要買來當作投資。

    網路賣家遂傳送幾張瓷器照片供他選購，期間還不斷強調這是「內部消息」且「限量釋出」要買要快，王男為搶先取得這批「寶物」，故依指示到銀行預備匯出76萬4千元作為訂金，所幸機警的銀行行員察覺有異後，立即通報轄區大甲派出所派員到場協助。

    大甲分局員警獲報後到場，檢視手機內與「賣家」的對話內容，竟全都是簡體字體，且賣家只留了一組的微信帳號作為聯繫之用，另外就是賣家提供的古物照片模糊不清，在網路上即可找到相同圖片，顯然是中國詐騙集團所為。這與近期常見的「古董詐騙」手法如出一轍，詐騙集團透過社群網站或投資社團，鎖定對收藏有興趣的民眾，讓受害人慢慢卸下心防後，依其指示預先支付訂金再掏空銀行帳戶內的存款，王男於聽取員警詳細說明後，始驚覺遭詐騙，當場取消交易，慶幸當時若非熱心的行員與員警即時勸阻，他銀行帳戶內高達221萬餘元的存款恐怕將化為烏有。

    大甲警分局長謝建國呼籲，近期古董投資詐騙案例頻傳，詐騙集團不僅冒充專業藏家，甚至繪製假證書、假拍賣紀錄以取信受害人。切勿透過未經查證或來路不明的網站進行投資理財，遇有疑問，應即向身邊親友討論、商量或撥打110或165反詐騙專線及直接向當地警局求助，以保障財自身產安全。

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