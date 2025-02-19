威脅揭發婚外情內幕 渣男逼迫人妻嘿咻

陳男要脅將私下交往之事，告訴被害人丈夫，涉嫌逼迫她發生性關係，被橋頭地院判刑。 （情境照）

2025/02/19 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓男子在市場工作，認識已婚甲女後私下交往，竟涉嫌威脅要告知她老公，二度逼迫她口愛、嘿咻，被橋頭地院依妨害自主罪，併處執行刑5年2月。

判決書指出，被告陳男因在高雄某市場工作，認識被害人甲女後，明知她的老公無法接受其私下與異性交往，卻因對她有好感，私下以LINE聯繫往來。

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2021年8月25日，陳男傳送訊息：「告訴妳一件秘密，我把筆記列印下來，用信封包著，看妳老公那邊沒有人的時候，丟進去你家。我看誰撿到我不知道，我上面寫妳的名字，看妳怎麼死」等語予甲女。

甲女因害怕被其夫知道，於同年9月27日清晨6點，搭計程車前往陳男住處後，他又恫稱，如不發生性行為，要將兩人往來之事告知其夫，甲女迫於無奈遭性侵。

隔月初，陳男食髓知味，又以同樣手法，要脅甲女前來住處，涉嫌幫他口交得逞。 陳男則辯稱，甲女在他家裡，僅稍微摟抱她，未曾發生性行為，否認犯行。

承辦法官調查，據甲女和家人等多名證人指證，及她出現創傷症後群，陳男所辯不足採信，認定觸犯強制性交共兩罪，各處有期徒刑3年10月，併執行刑5年2月，可上訴。

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