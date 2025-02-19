營造愛妻形象卻重拳打死妻 彰化里長涉殺人罪收押禁見

彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押，彰化地院裁准。（資料照）

2025/02/19 00:12

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彰化里長在社區廚房重拳打死妻子 涉殺人、家暴聲押禁見

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣某里長平日在外對表現愛妻模樣，也在臉書對妻稱讚，沒想到私下常對妻子拳腳相向，去年冬至前夕，兩人在社區廚房張羅愛心供餐煮湯圓，里長僅因意見不和就對妻子痛毆，結果打到昏迷指數剩3，經過42天搶救仍不治，里長暴戾行徑遭人舉發，彰化地檢署偵察，認為里長有殺人犯意，18日依殺人罪、家暴罪嫌向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

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據了解，該案發生於去年12月20日，里長老婆一早就在社區廚房與志工一起煮冬至湯圓，未料里長突然對妻子施以拳擊，並連續重擊頭部，令不少目擊民眾看傻，後來里長離去，其妻仍留下繼續幫忙，但隨即身體不適，出現頭昏嘔吐與癱軟，志工趕緊通報119，送往醫院急救並安排開刀，不過手術後，昏迷指數只有3，最後仍宣告不治。

諷刺的是，里長還在臉書貼文，「感謝長官朋友來送妻子最後一程，感恩！」、也留言「兩人結婚這些年，從來不會吵架，因為她會擔心我，她真的是心美善良的女人」等語，如今卻遭人檢舉，是家暴導致妻子死亡兇手，讓人不勝唏噓。

彰化地檢署表示，今天下午4點多偵訊完畢，檢方認為里長有殺人犯意，依殺人罪、家暴罪嫌向法院聲請羈押禁見，晚間裁押獲准。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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