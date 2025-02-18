台版「地面師」！女遭詐1.1億 地政士、律師都是詐團成員

彰化有女子陷入「地面師」騙局，審制拿出千萬房產抵押，遭詐1.1億元。（民眾提供）

2025/02/18 23:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名綽號「董娘」的60歲女子，因接獲假檢警電話，而掉入詐騙圈套，積蓄5500萬遭騙光，又拿價值數千萬別墅抵押，沒想到詐團又找來地政士、律師和金主等，聯手詐騙董娘，再撥一層皮，短短半年洗劫1億1千萬元。彰化警方獲報追查，逮回林姓金主、徐姓詐團水房首腦等20多人，全案依涉洗錢、組織犯罪及詐欺等罪嫌移送偵辦彰化地檢署，其中林男、徐男等人獲准羈押。

該起案件是彰化檢警首起偵破「地面師」詐騙案件，並實際逮捕地政士與「影武者」放貸金主，其犯罪手法鎖定高齡退休民眾，認定無固定收入，只得抵押不動產，因此勾結土地代書、仲介及律師等人參與詐騙，並透過層層轉帳，讓被害人的金錢通通流入詐團口袋。

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據了解，警方接獲被害者報案時，被詐騙上億金額嚇到，經追查發現，起因「董娘」接獲假檢警電話，指稱其帳戶涉洗錢案，要將其存款及名下不動產凍結監管，又被以涉入案件，要求將價值四千多萬的房屋做抵押，最後向林姓金主借貸2700萬元，但每個月得繳50萬元利息，而董娘為了儘快拿回房屋，又借了2700萬元還貸，雖然房子順利贖回，但已被騙上億元，才恍然想到被詐騙報警。

員林警分局表示，該案發生於2023年9月，隔年2月接獲報案，警方獲報馬上報請檢察官指揮偵辦，今年2月見時機成熟，發動5波前往台北、桃園、台中等全台各地搜索，逮捕林男（37歲）、徐男（26歲，另涉詐騙案已入獄）等20多人，並查扣12輛作案車輛，包括一輛價值近千萬的porsche panamera gts，以及工作證、支票、電腦等證物，全案依詐欺等相關罪嫌，報請彰化地方檢察署偵辦。

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警方獲報追查，順利逮捕詐團車手。（民眾提供）

員林警方破獲「地面師」詐騙案件，查扣12輛作案車輛，包括一輛價值近千萬的porsche panamera gts。（記者陳冠備攝）

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