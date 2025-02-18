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    2/17 大樂透1億頭獎落雲林！今彩539摃龜

    18日開獎的第114000028期大樂透頭獎開出1注，第114000045期今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

    18日開獎的第114000028期大樂透頭獎開出1注，第114000045期今彩539頭獎則摃龜。（台彩提供；本報合成）

    2025/02/18 22:15

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（18日）開獎的第114000028期大樂透頭獎開出1注，由 雲林縣斗六市中和里中華路6號的「大發財電腦彩券行」開出；第114000045期今彩539頭獎則摃龜。

    第114000028期大樂透中獎號碼「05、09、10、31、35、37，特別號：30」。頭獎1注中獎，可得1億元；貳獎摃龜；參獎共47注中獎，每注可得4萬8796元；肆獎共120注中獎，每注可得1萬2286元；伍獎共2514注中獎，每注可得2000元；陸獎共3559注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬4745注中獎，每注可得400元；普獎共4萬7292注中獎，每注可得400元。

    第114000028期49樂合彩中獎號碼為「05、09、10、31、35、37」。四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3677注中獎，每注可得1250元。

    第114000045期今彩539中獎號碼為「10、12、13、19、33」。頭獎摃龜；貳獎共184注中獎，每注可得2萬元；參獎共7384注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4909中獎，每注可得50元。

    第114000045期39樂合彩中獎號碼為「10、12、13、19、33」。四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共236注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3097注中獎，每注可得1125元。

    第114000045期3星彩中獎號碼為「632」。壹獎共76注中獎，每注可得5000元。

    第114000045期4星彩中獎號碼為「2034」。壹獎共17注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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