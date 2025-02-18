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    離譜！駐守賴總統安平寓所 2憲兵竟摸到養生館「鬆一下」GG了

    二０二四年五月在台南憲兵隊服役的賴姓上士與陸姓上兵，在駐守總統賴清德位於台南安平寓所時，涉摸魚到養生館鬆一下及閒逛，台南地院依陸海空軍刑法分別判刑及給予緩刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    二０二四年五月在台南憲兵隊服役的賴姓上士與陸姓上兵，在駐守總統賴清德位於台南安平寓所時，涉摸魚到養生館鬆一下及閒逛，台南地院依陸海空軍刑法分別判刑及給予緩刑。（資料照，記者王俊忠攝）

    2025/02/18 22:24

    〔記者王俊忠／台南報導〕2024年6月間退伍的台南憲兵隊賴姓上士與陸姓上兵，於退伍前1個月的5月中旬凌晨駐守總統賴清德在台南安平的寓所時，竟集體摸魚2小時，1人跑去養生館「輕鬆一下」；1人去閒逛。案子經檢方起訴，台南地院依陸海空軍刑法分別判刑1年1月與拘役50天，並均給予緩刑、須向公庫支付5萬元與3萬元。

    判決指出，賴、陸2人於2024年5月12日凌晨在總統賴清德台南安平寓所執勤警衛時，竟於凌晨近1點許，陸員提議駕車搭載賴員到台南永康區某家美容養生館「輕鬆一下」，但抵達後僅陸員1人入內消費，賴員在附近閒逛，直到當天凌晨近3點許，2人才返回賴總統安平寓所。

    事後，賴員於去年6月初退伍；陸員也在去年6月中旬退伍。案經憲兵指揮部高雄憲兵隊移請台南地檢署依違反陸海空軍刑法偵結起訴兩員。

    一審開庭時，2人均坦承犯行。法官認定，賴姓上士涉犯長官擅離部屬罪，但審酌他需撫養父母與3名小孩，自己也生病，家計負擔重，判處1年1月徒刑、緩刑2年，須向公庫支付5萬元。至於陸員則犯擅離勤務所在地罪，法官考量他未婚、沒有小孩，不需撫養他人，判拘役50日，可易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付3萬元，此案還可上訴。

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