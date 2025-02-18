金門耶誕夜國有林地大火 1個菸蒂助警揪出禍首

金門縣警察局金湖分局偵破明湖林地火警案，縣長陳福海（中）率副縣長李文良（左四），與縣議員陳錦偉（左三）前往金湖分局頒發加菜金。（記者吳正庭攝）

2025/02/18 21:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣陽明湖畔去年耶誕夜林地火警，逾3000平方公尺的林地付之一炬，縣警局金湖分局揪出兩名竊賊在該地燃燒纜線外皮，以取得銅芯變賣，引發大火。縣長陳福海今天前往金湖分局頒發加菜金，肯定員警辦案精神。

金湖分局表示，去年12月24日下午5點多，金湖鎮陽明湖畔的「長石礦區」國有林地大火，由於火場深入林地，距道路1000多公尺，火勢在東北季風助威下，越發猛烈，滅火不易；消防局出動水車26車次、挖土機7車次，打火弟兄疲於奔命，加上後續3天悶燒，計毀損林地面積超過3000平方公尺，其中包括縣林務所10年前種下1500株的豆梨、烏臼及台灣欒樹，嚴重受創。

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事發後，金湖分局偵查隊長謝承宏率員深入火場勘查，從相關跡證研判現場有不明人士進出，再利用清理火場的挖土機向下挖掘，果然發現疑似燃燒剩下的電纜線殘跡，另根據縣林務所1名重要人證，比對出火警當晚出現在現場的莊姓、薛姓2名嫌竊，循線將兩嫌逮捕，依違反公共危險等罪嫌移送金門地檢署，聲押獲准。

陳福海率副縣長李文良，與縣議員陳錦偉專程前往金湖分局，向認真查案的員警表達謝意；金門縣警察局副局長汪大宇也到場，為金湖分局長王貞惠及同打氣。

陳福海說，一般人誰會注意「深山裡竟有菸蒂」？還好金湖分局員警的警覺性高，鍥而不捨，查出引發火警的凶手。他說，金門是1塊淨土，將要求所屬全面檢視現有林地，作好防護工作。

金門縣長陳福海受訪時指出，將要求全面檢視現有林地，作好防護工作。 （記者吳正庭攝）

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