台中稽查百貨大型商場第4天 又2業者有缺失開罰6-30萬

台中稽查百貨大型商場第4天，又有兩業者有缺失開罰6-30萬。（圖：都發局提供）

2025/02/18 21:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆後，市府連日針對全市大型商場及量販店進行聯合稽查，大執法第4日，稽查麗寶OUTLET MALL、愛買復興店、大買家國光店、LaLaport台中等商場，其中愛買復興店有「燃氣設備」缺失，大買家國光店有「餐廳防火區劃」缺失，將依法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰並限期改善。

都發局指出，這波聯合稽查重點鎖定百貨及大型商場等附設美食街的「燃氣設備」、「餐廳廚房防火區劃」、「瓦斯偵測器」、「增設瓦斯管線」等項目，以維護百貨商場安全。

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都發局說明，第4日共稽查麗寶OUTLET MALL與LaLaport台中尚符合規定，愛買復興店有「燃氣設備」缺失，另大買家國光店有「餐廳防火區劃」缺失，涉及建築法違規的2處場所，均將依法處6萬元以上30萬元以下罰鍰，另涉及各稽查單位權管部分，將由各單位依規另案裁處，並於現場宣導業者增設瓦斯偵測器等預警安全設備，以維公共安全。

都發局表示，後續將針對尚未稽查的18家大型百貨商場及量販店持續聯合稽查，預計將於2月21日前完成稽查作業，確保公安。

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