為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彰化里長在社區廚房重拳打死妻子 涉殺人、家暴聲押禁見

    彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押。（記者陳冠備攝）

    彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押。（記者陳冠備攝）

    2025/02/18 20:52

    〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣某里長去年底在社區廚房疑因意見不合，對妻子施以拳擊，導至妻子頭部重創送到醫院急救，搶救42天後在大年初二宣告不治。警方約談里長到案說明，今天（18日）依故意傷害致死移送彰化地檢署進行複訊，檢方認里長有殺人犯意，將依殺人罪、家暴罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見。

    據了解，這起里長對妻子施暴案發在去年12月20日，也就是冬至前一天，里長老婆當天一早就在社區廚房與志工一起備料要煮湯圓，以分送社區長者。里長疑似與妻子在工作分配上意見不合，對妻子施以多次拳擊，在重擊頭部後就先行離去，留下老婆繼續工作，但里長妻子隨即身體不適，出現頭昏嘔吐與癱軟，被送往醫院急救並安排開刀。

    里長妻子經過手術後，昏迷指數一度只有3，經過42天搶救，在今年1月30日宣告不治，得年60歲，由於死因不明，檢警安排相驗，並進行解剖，目前仍在等待解剖報告出爐。警方約談里長到案說明，今天全案以過失傷害致死罪嫌移送彰化地檢署複訊。

    彰化地檢署今天下午4點多偵訊完畢，檢方認為里長有殺人犯意，為將依殺人罪、家暴罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見。

    這名里長在地方以熱心服務獲得口碑，里長老婆更是夫婿最大的得力助手，該里的社區供餐服務，都是她帶領志工親力親為，里長夫人送醫急救，該社區供餐服務一度喊停，近期才恢復供餐。也有民眾私下透露，據聞里長對老婆施暴並非第一次，不少人對里長夫人的遽逝都非常不捨。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押。（記者陳冠備攝）

    彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播