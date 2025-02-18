彰化里長在社區廚房重拳打死妻子 涉殺人、家暴聲押禁見

彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押。（記者陳冠備攝）

2025/02/18 20:52

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣某里長去年底在社區廚房疑因意見不合，對妻子施以拳擊，導至妻子頭部重創送到醫院急救，搶救42天後在大年初二宣告不治。警方約談里長到案說明，今天（18日）依故意傷害致死移送彰化地檢署進行複訊，檢方認里長有殺人犯意，將依殺人罪、家暴罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見。

據了解，這起里長對妻子施暴案發在去年12月20日，也就是冬至前一天，里長老婆當天一早就在社區廚房與志工一起備料要煮湯圓，以分送社區長者。里長疑似與妻子在工作分配上意見不合，對妻子施以多次拳擊，在重擊頭部後就先行離去，留下老婆繼續工作，但里長妻子隨即身體不適，出現頭昏嘔吐與癱軟，被送往醫院急救並安排開刀。

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里長妻子經過手術後，昏迷指數一度只有3，經過42天搶救，在今年1月30日宣告不治，得年60歲，由於死因不明，檢警安排相驗，並進行解剖，目前仍在等待解剖報告出爐。警方約談里長到案說明，今天全案以過失傷害致死罪嫌移送彰化地檢署複訊。

彰化地檢署今天下午4點多偵訊完畢，檢方認為里長有殺人犯意，為將依殺人罪、家暴罪嫌，向彰化地方法院聲請羈押禁見。

這名里長在地方以熱心服務獲得口碑，里長老婆更是夫婿最大的得力助手，該里的社區供餐服務，都是她帶領志工親力親為，里長夫人送醫急救，該社區供餐服務一度喊停，近期才恢復供餐。也有民眾私下透露，據聞里長對老婆施暴並非第一次，不少人對里長夫人的遽逝都非常不捨。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

彰化某里長在社區廚房對妻子拳擊施暴，妻子宣告不治，檢方以殺人、家暴罪嫌聲押。（記者陳冠備攝）

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