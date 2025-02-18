高中師涉職場霸凌 遭口頭告誡求翻案吞敗

陳姓老師涉及職場霸凌，被校方口頭告誡，自認名譽受損，打官司討公道，因依法無據，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

2025/02/18 20:36

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓高中老師在LINE公務群組，暗示教官與女學生不當接觸，不滿被認定職場霸凌，遭口頭告誡，自認名譽受損打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。

校方指出，2023年4、5月間，陳男在學校LINE公務社群發布多篇文章，暗指教官與女學生不當接觸，且管教不力，更意圖營造教官對他施暴的不實形象，涉及職場霸凌，案經人事室受理，經調查認定構成職場霸凌，並予以口頭申誡。

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陳男認為，在校內社群軟體發布文章，表達個人對於校園管理之意見，亦未指名道姓，為社會可容許言論自由範圍，並期望喚醒群組同仁對於校園管理的重視，並無貶抑、排擠、欺負、騷擾特定人之情事。

陳男又說，他發表的言論，均是以創造友善校園、保障學生受教權為目的，為善意發表之言論，核屬憲法所保障言論自由之範疇，尚未逾越合理評論範圍，且已盡合理查證義務，要求撤銷調查報告。

高高行合議庭調查，「口頭申誡」，是基於維護職場之和諧運作，而對陳男以口頭督促停止不當行為及預防未來類似糾紛產生之勸導，不屬懲處範圍，依法不能提起行政訴訟，判決他敗訴，仍可上訴。

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