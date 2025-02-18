為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高中師涉職場霸凌 遭口頭告誡求翻案吞敗

    陳姓老師涉及職場霸凌，被校方口頭告誡，自認名譽受損，打官司討公道，因依法無據，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    陳姓老師涉及職場霸凌，被校方口頭告誡，自認名譽受損，打官司討公道，因依法無據，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/02/18 20:36

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓高中老師在LINE公務群組，暗示教官與女學生不當接觸，不滿被認定職場霸凌，遭口頭告誡，自認名譽受損打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。

    校方指出，2023年4、5月間，陳男在學校LINE公務社群發布多篇文章，暗指教官與女學生不當接觸，且管教不力，更意圖營造教官對他施暴的不實形象，涉及職場霸凌，案經人事室受理，經調查認定構成職場霸凌，並予以口頭申誡。

    陳男認為，在校內社群軟體發布文章，表達個人對於校園管理之意見，亦未指名道姓，為社會可容許言論自由範圍，並期望喚醒群組同仁對於校園管理的重視，並無貶抑、排擠、欺負、騷擾特定人之情事。

    陳男又說，他發表的言論，均是以創造友善校園、保障學生受教權為目的，為善意發表之言論，核屬憲法所保障言論自由之範疇，尚未逾越合理評論範圍，且已盡合理查證義務，要求撤銷調查報告。

    高高行合議庭調查，「口頭申誡」，是基於維護職場之和諧運作，而對陳男以口頭督促停止不當行為及預防未來類似糾紛產生之勸導，不屬懲處範圍，依法不能提起行政訴訟，判決他敗訴，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播