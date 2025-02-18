彰市大埔路友善人行道 首傳2起事故釀1傷

彰化市大埔路標線型人行道，今天下午傳出2起擦撞事故。 （警方提供）

2025/02/18 19:41

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路規劃設置綠底、標有「人行道」的標線型人行道，從14日開始取締違停，今天（18日）下午傳出2起擦撞事故，其中1起還造成機車騎士受傷送醫。

今天下午4點29分許，彰化市大埔路342號發生一起事故，1輛轎車沿大埔路南往北方向行駛，適逢1名民眾騎乘機車沿大埔路南往北方向行駛，雙方發生擦撞，民眾當場倒地受傷，由救護車載往彰化基督教醫院救治，所幸無生命危險；不料幾分鐘之後，大埔路656號前又發生一起擦撞事故，經警方了解為轎車行駛大埔路南往北方向行駛時，疑未注意前機車而發生追撞，所幸無人員受傷。

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彰化警分局5天來大執法，共已取締數十件違停；經觀察，由於該措施已宣導多時，加上大執法效應，機車多半都停在停車區內，行人則都走在人行道上，僅有少數汽車仍占據人行道。

反對施設人行道的的民眾說，好好一條路本來就不寬，是當大埔路有四線車道嗎？卡車開進去路都不夠寬了；一旦發生車禍，兩方車輛都將無法通行。

贊成施設人行道的民眾則強調，保護人行道，檢舉違停人人有責；只是把路肩變成人行道和避車彎，車道根本沒變；與其讓一堆車子違停擋路，不如開個人行道跟暫停區域實際一點；增設人行道後人流會增加，活絡經濟，行人更加安全；發生擦撞車禍只是個案，兩者不該混為一談。

彰化市大埔路標線型人行道，今天下午傳出2起擦撞事故。 （警方提供）

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