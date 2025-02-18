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    通緝犯拒檢逃逸衝撞員警 北市警連開11槍逮人

    豪華休旅車違停，員警要求許男下車，許男突衝撞文德派出所副所長陳明昶。（記者鄭景議翻攝）

    豪華休旅車違停，員警要求許男下車，許男突衝撞文德派出所副所長陳明昶。（記者鄭景議翻攝）

    2025/02/18 19:07

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖警分局文德派出所員警，今日下午在新明路見到一輛大型豪華休旅車違規停車，上前攔查駕駛竟踩油門還衝撞警方，造成副所長陳明昶受傷，警員王淯群連開11槍制止，最後經攔截逮捕36歲許姓男子，經查許嫌為新北地檢署通緝的兒少性剝削通緝犯，警方依法送辦。

    據了解，當時文德所副所長陳明昶、警員王淯群在新明路150號前，見到許男駕駛的租賃豪華休旅車違規路邊停車，上前盤查，起初許男偽報假身分，被發現後，員警立刻叫許男下車，許男假意配合，突然踩油門衝撞陳明昶，使陳員跌倒受擦挫傷，警用機車也被撞倒，王員當機立斷掏槍要求許男下車，但許男仍執意要從南京東路幹道倒車，王員見情況緊迫，朝輪胎連開11槍制止。

    許男遭開槍制止仍開車逃逸，王員隨即通報分局，內湖分局警方發動攔截圍捕，一旁薛姓民眾見到警方追捕逃犯，駕駛的警用機車又被撞毀，主動駕車載王員沿途找尋許嫌。

    許男一路駕車來到南京東路潭美公園公車站牌後徒步逃逸，王員則在民眾協助下，於行善路289號前攔獲許男，並以現行犯逮捕。

    警方發現許男為新北地檢署通緝的兒少性剝削通緝犯，警方訊後依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝案件解送新北地檢署歸案。

    許男為新北地檢署通緝的兒少性剝削通緝犯，警方依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝案件解送新北地檢署歸案。 （記者鄭景議翻攝）

    許男為新北地檢署通緝的兒少性剝削通緝犯，警方依妨害公務及公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝案件解送新北地檢署歸案。 （記者鄭景議翻攝）

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