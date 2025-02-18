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    首頁　>　社會

    新光三越氣爆澳門1家2亡 預計20日火化

    台中新光三越百貨氣爆案，造成澳門籍鄧家七口四代2死5傷，祖父母死亡、2歲孫女頭部重創重傷。（民眾提供）

    台中新光三越百貨氣爆案，造成澳門籍鄧家七口四代2死5傷，祖父母死亡、2歲孫女頭部重創重傷。（民眾提供）

    2025/02/18 19:18

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨嚴重氣爆案釀4死37傷，其中澳門籍鄧家七口四代祖孫來台中旅遊，遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷，祖父母死亡，兩歲小孫女頭部重創還在加護病房救治，家屬原本要透過紅十字會協助，將遺體運回澳門，不過今傳出可能在20日告別式後即火化。市府民政局表示，火化時間還待最後確定。

    航空公司拒運遺體？ 星宇：不會拒絕、可能誤傳

    澳門鄧家7人在2月13日路過新光三越，遭氣爆掉落物高處墜落確中，56歲及58歲的祖父母死亡，孫女頭部重創在中醫大附設兒童醫院開刀救治，目前命跡象持續保持穩定，腦壓有降低趨勢，溫控療法則告一段落，已逐步調節回溫中，醫護團隊持續治療觀察中，目前昏迷指數3分，而曾祖母與叔叔骨折受傷在澄清醫院中港分院治療。

    鄧家親友原希望透過紅十字國際委員會會協助，將兩具遺體載回澳門，但據傳台灣飛澳門的航空公司都拒絕運送遺體，鄧家只能選擇在台灣舉行告別式後火化，預定在2月20日舉行，再將骨灰送回澳門。對於拒運遺體，民政局表示對此事不知情。

    另對於傳出家屬希望將遺體運回澳門被國內飛澳門航空公司拒載，星宇航空今天說明，有接到貨運代理行詢問此事，航空公司沒拒絕，但未接到紅十字會詢問，星宇航空表示，航空公司以人道立場應該不會拒絕，有可能誤傳。

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