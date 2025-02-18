為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    只因鄰居噴防蚊液 桃園狂男持菜刀埋伏瘋砍下場出爐

    桃園市王姓男子只因鄭姓鄰居噴防蚊液，在樓梯間持菜刀伏擊險釀命，桃園地院今天依殺人未遂罪將他判處3年徒刑，並認定有有再犯及危害社會安全之虞，執行後令入相當處所施以監護1年6月。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市王姓男子只因鄭姓鄰居噴防蚊液，在樓梯間持菜刀伏擊險釀命，桃園地院今天依殺人未遂罪將他判處3年徒刑，並認定有有再犯及危害社會安全之虞，執行後令入相當處所施以監護1年6月。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/02/18 19:00

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市王姓男子與鄭姓鄰居相處不睦，去年3月間不滿鄭在戶外公共區域噴防蚊液心生不滿，之後趁鄭男下樓之際，持預藏菜刀在樓梯間揮砍攻擊鄭男，雙方發生扭打，過程中鄭的臉部、頸部、雙手與舌頭等處被砍傷，鄭受傷驚險逃離，被送醫急救險些喪命，案經桃園地檢署依殺人未遂罪嫌起訴，桃園地院今審結將王判處3年徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護1年6月。

    判決指出，41歲的王男與鄰居鄭男平日相處不睦，去年3月13日鄭在居處公寓公共區域噴灑防蚊液，引發王男不滿，當晚9點多，王男趁鄭從社區下樓之際，埋伏在樓梯口處持菜刀對鄭男腹部猛砍，鄭雖及時閃避未被傷及胸部與腹部等處，但王男持續揮砍菜刀，造成鄭的臉部、舌頭、頸部及雙手多處刀傷，鄭負傷後與王發生扭打，之後趁王男跌倒而逃離現場求救，經路人報案送醫急救，傷勢嚴重險些喪命。

    警方獲報趕赴現場，調閱監視器畫面確認王男行兇，前往其住處逕行搜索查扣犯案菜刀等證物，訊後送辦。

    桃園地院審理時，王男否認犯案，堅稱自己待在家中未出門；法官依被害人指及警員證詞、現場監視影像、扣案菜刀及現場血跡等DNA鑑定結果，認定王男持菜刀行兇。法院另採台北市立聯合醫院鑑定認為，王男犯案時受思覺失調症、急性精神病狀態影響，處於認知判斷能力缺損狀態，並認定王男有再犯及危害社會安全之虞，有施以監護處分及早接受持續且規則之精神評估與治療必要，判處有期徒刑3年，並宣告應於刑之執行後，令入相當處所，施以監護1年6月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播