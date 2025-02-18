KTV散場當街打群架 水電工辣椒水噴傷勸阻警判最重

陳姓水電工與友人到基隆一家KTV歡唱離場後，與也剛從同一家KTV離場的林姓男子等3人當街互毆；警方到場制止，反遭陳男持辣椒水噴傷，陳被法院依妨害公務罪判處9月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

2025/02/18 19:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓水電工與友人在KTV歡唱離場後，與也剛從KTV離場的林姓男子等3人起口角，雙方在馬路上互毆、扭打；警方獲報趕抵，陳男不分青紅皂白持噴霧型辣椒水，噴傷身穿刑警背心、前來制止的黃姓偵查佐。基隆地院審理後，依妨害公務與妨害秩序等罪分別判陳男9月，林男等3人6月徒刑。

判決指出，陳姓男子與劉姓男子去年8月間某日深夜11時許至基隆一家KTV歡唱，陳、劉離場後，遇到從同一家KTV離場的林、趙、張等3人，陳、林等人因細故起口角，陳與林等3人在馬路上互毆、扭打一團，轄區基隆市警一分局獲報啟動快打，偵查隊黃姓偵查佐、忠二路派出所警員等人趕抵制止，陳見身穿刑警背心的黃姓偵查佐與著警察制服的派出所警員到場，持噴噴霧型辣椒水朝黃員噴灑，致黃臉部、四肢遭辣椒水灼傷。

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檢方調查後，將林、趙與張男等3人依涉犯妨害秩序在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪起訴，陳男則依妨害公務罪起訴。法院審理時，林等3人坦承犯行，陳則辯稱，他當時是朝林等3人噴辣椒水，並不知道黃員是刑警。

不過，法官勘驗警方當時監視錄影畫面發現，黃員當時身穿刑警背心，陳噴灑辣椒水前，員警已與陳、趙等人近距離拉扯，陳噴灑辣椒水時，與員警相距極近，陳辯稱不知道黃員是刑警，顯與監視錄影畫面不符。

法官審酌林、趙、張等人，深夜在KTV外聚眾鬥毆，危害公共秩序、影響社會安寧，依犯妨害秩序在公共場所聚集3人以上下手實施強暴罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金；陳男持辣椒水噴傷黃姓偵查佐，則依犯妨害公務罪判處9月徒刑；全案仍可上訴。

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