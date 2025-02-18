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    詭異！台南仁德公車亭遭噴告別式遺照 候車民眾直發毛

    仁德太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，告別式遺照的噴漆圖像，讓民眾心裡發毛。（郭鴻儀提供）

    仁德太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，告別式遺照的噴漆圖像，讓民眾心裡發毛。（郭鴻儀提供）

    2025/02/18 18:49

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，告別式遺照的漫畫圖像噴漆，並附上「永遠懷念」的字樣，相當詭異，讓等候客運的鄉親心裡直發毛，民進黨議員郭鴻儀今天勘查，發現該畫面已被用不透明膠帶封住，但仍未清除，有礙觀瞻，他呼籲交通局正視維護、管理的問題。

    市府公共運輸處長吳俣之指出，會儘速派員前往清除，若圖像洗不掉，將重新油漆，恢復原貌，也將持續巡查各候車亭，強化管理工作。

    郭鴻儀表示，本月16日獲報太子廟公車亭出現詭異的噴漆，積極在周邊查訪，了解是誰惡作劇，並請市府設法清除，但附近住戶都不清楚何人所為，今天再度現勘，竟被用膠帶封住，處理手法很粗糙。

    郭鴻儀認為，以不透明膠帶封堵，也有可能是民眾被詭異圖像嚇到後所做的應急處理，仍要徹底清除，並追查塗鴉者，杜絕歪風。

    郭鴻儀說，交通局增設客運停靠站之餘，也應注意後續的維護與管理，畢竟公車族中，學生、老人、小孩有一定比例，不能輕忽，希望市府重視。

    仁德太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，詭異的噴漆圖像，讓民眾心裡發毛。（郭鴻儀提供）

    仁德太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，詭異的噴漆圖像，讓民眾心裡發毛。（郭鴻儀提供）

    民進黨市議員郭鴻儀勘查，發現圖像被用不透明膠帶封住。（郭鴻儀提供）

    民進黨市議員郭鴻儀勘查，發現圖像被用不透明膠帶封住。（郭鴻儀提供）

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