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    首頁　>　社會

    羅東心衛中心遭列管男持鋁棍闖入 疑將入獄暴走打保全砸窗

    位在羅東鎮北成路的羅東心衛中心。（記者江志雄攝）

    位在羅東鎮北成路的羅東心衛中心。（記者江志雄攝）

    2025/02/18 18:29

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮社區心理衛生中心關懷列管的游姓男子，今天（18日）上午10點多情緒失控，持鋁棍闖入心衛中心，不僅打傷保全員，並敲毀6面窗戶玻璃，讓工作人員飽受驚嚇。警方查獲後將他強制就醫，朝妨害公務及恐嚇罪偵辦。

    涉案的游姓男子年近50歲，是羅東心衛中心列管個案，案發當時，他手持鋁棍闖入中心廳舍，保全員見狀後上前阻擋，遭游男持棍攻擊，造成頭部、手部受傷，經過送醫治療，傷勢無大礙。

    游男持鋁棍擅闖羅東心衛中心，因事發突然，工作人員紛紛走避，心情失控的游男持鋁棍打傷保全員，再敲打辦公室窗戶，有6面玻璃破裂，發洩後才離去。警方獲報循線逮人，帶回派出所詢問，宜蘭縣政府衛生局派員搶修受損的窗戶玻璃，已在下午4點多完成修復。

    據了解，游男疑似即將入監服刑心情差，持鋁棍到羅東心衛中心敲打窗戶玻璃洩憤，警方正在蒐證，調查工作告一段落，將函送地檢署偵辦。至於窗戶玻璃維修費用，縣府衛生局也要向游男求償。

    羅東心衛中心今天遭男子持鋁棍闖入，打傷保全並砸毀6面窗戶玻璃。（圖由宜縣衛生局提供）

    羅東心衛中心今天遭男子持鋁棍闖入，打傷保全並砸毀6面窗戶玻璃。（圖由宜縣衛生局提供）

    羅東心衛中心窗戶被砸後，玻璃碎片掉滿地。（圖由宜縣衛生局提供）

    羅東心衛中心窗戶被砸後，玻璃碎片掉滿地。（圖由宜縣衛生局提供）

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