龍發堂清空熄燈 4收容患者轉到市立醫院就醫安置

高雄市衛生局帶隊無預警到龍發堂轉銜4名患者。（高雄市衞生局提供）

2025/02/18 19:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕龍發堂2018年解散，堂方持續收容住民，至少留置27人，高雄市衞生局7年來陸續轉介，還是爆發法師涉嫌施虐案，市府才知院內仍有4人未獲安置，今（18）日無預警到龍發堂評估4名個案精神現況，全轉銜到市立醫院，以保障個案權利，形同清空龍發堂宣告熄燈。

高雄市衛生局長黃志中率隊，帶領衛生局、市立凱旋醫院團隊無預警到龍發堂評估個案精神現況，轉銜4名精神疾病患者到市立醫院以保障個案權利，完成「就醫安置」，以維護社會安全網絡。

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衞生局指出，依據精神衛生法於2024年12月14日修正後公布實施，龍發堂為「非合格立案」機構，不得收容或安置民眾長期生活居住之機構或場所，今年1月6日經稽查確認，該處仍有非法容留精神疾病患者4名，市府無預警進場，在龍發堂配合下現已完成4名精神疾病患者轉銜到凱旋醫院「就醫安置」作業。

據了解，龍發堂已被高雄市衛生局解散，禁止收容精障患者，但仍暗中持續收容少數個案，前年8月6日個案發生爭執爆發肢體衝突，警方獲報到場了解，員警巡查在地下室赫然發現簡姓男個案腰部、右腳腳踝遭鐵鍊綑綁，被鎖在鐵床上長達4個月，腳踝破皮受傷。

龍發堂管理幹部林姓心秋法師指稱，簡男性情不穩定，不聽從管教，經家屬同意，將他「安置」在地下室，平時均有固定時間提供食物，以及處理其排泄衛生，並非拘禁；檢警會同高雄市府衛生局稽查訪談，認定心秋法師涉犯刑法私行拘禁、與普通傷害等罪嫌，經偵查終結，提起公訴。

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