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    3500多專櫃人員憂不合理安排 新光三越：會請廠商安做好安置

    新光三越營業本部副本部長謝英明說，會請廠商務必跟每一專櫃人員做好安置計劃。 （記者蘇金鳳攝）

    新光三越營業本部副本部長謝英明說，會請廠商務必跟每一專櫃人員做好安置計劃。 （記者蘇金鳳攝）

    2025/02/18 18:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越氣爆，影響近800櫃位及3500多個專櫃人員生計，傳出專櫃人員遭不合理安排，新光三越營業本部副本部長謝英明說，合作廠商啟動短期人員安置計劃，有些人安排到別的地方支援活動，有些是教育訓練，在保障員工工作權情況下，每一廠商安置計劃是不一樣，公司會請廠商務必跟每一專櫃人員做好安置計劃。

    至於有員工希望能入內拿私人物品、廠商要取走食材等貨物，謝英明說，現在還在火場鑑定階段，大家都不能進去，需待防護安全計劃提出才能處理，對於廠商可能會壞掉的食材，也會可進場後先行處理。

    新光三越的合作廠商很多，有些品牌可能全國都有分店，但有些品牌只能只有北中南各一，有員工擔心被分配到離家太遠的地方支援。

    謝英明說，中港店有800個專櫃，有3500員工，合作廠商啟動了短期人員安置的計劃，有些人安排別地方支援活動，有些是教育訓練，如LV就提出線上教育訓練，在保障員工工作權情況下，讓員工安心支援活動或者教育訓練，每個廠商有不同的應對措施。

    他說，每廠商性質完全不一樣，有餐廳，有服飾，但新光三越總公司已啟動跟所有廠商來往，中港店跟台北總公司800廠商很多是重複，新光總公司有商品部，可以對應所有廠商如化妝品全國都有設櫃，台北總公司對品牌總公司，可以一次解決所有的問題點。

    謝英明說，很多品牌會全國各店合作，不會只有台中店，合作廠商會有特別處理不會為難專櫃人員，新光的商品部跟廠商全面溝通，因各有不同業種、不同性質，會請廠商妥適的進行短期的因應及安排。

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