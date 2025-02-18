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    台中新光三越10樓以下商場先開放？ 須逐層全棟鑑定提補強計畫再談

    新光三越氣爆震憾大，台中都發局長李正偉估11、12樓結構安全應有影響。（記者蘇孟娟攝）

    新光三越氣爆震憾大，台中都發局長李正偉估11、12樓結構安全應有影響。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/18 17:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆災後，業者今緊急拆外牆危險垂吊物，外界關切全棟建築結構安全情況，都發局長李正偉指出，經土木、結構及建築技師初步評估，11、12樓樓板有部份凹陷及小梁歪曲等，「應有影響結構安全」，絕對需要安全補強改善；是否能先開放10樓以下商場等，須由新光三越找專業技師逐層全棟鑑定後，提後續結構安全改善或補強計畫備查後再談。

    李正偉指出，新光三越氣爆後善後分3階段，第一階段是事故第一時間的搶救搶險搶災，第二階段須針對外牆帷幕部份懸吊物有立即危險部份須優先處理，已限期在今日完成，若未完成開罰6到30萬，且採最重罰則。

    第三階段須送未來改善加強計畫，包括外牆鷹架施工架的計畫，業者必須提出技師簽證，以及相關防護、動線計畫、交通維持計畫及施工監測計畫，才可進行後續外牆修繕與內部結構補強等。

    至於新光三越結構是否有受氣爆影響，李正偉指出，事故後兩天均派土木、結構及建築相關技師入內評估是否有立即危險及損害點，目前初估11、12樓有部份樓板凹陷、小梁歪曲及電梯嚴重損害等，估「應有影響結構安全」，絕對需要安全補強改善。

    至於其他樓層尚未可知，須由新光三越找專業人員進行全棟結構評估及鑑定，後續再提出結構安全性及結構補強計畫等，包括10樓以下能否優先開放，也須視全棟結構評估後才能判定。

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