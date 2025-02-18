泰豐輪胎傳內線交易 檢調搜索約談經理、員工

台北地檢署。（資料照）

2025/02/18 17:21

〔記者王定傳／台北報導〕上市公司泰豐輪胎（2102）傳內線交易，檢調獲報，泰豐輪胎在前年2月發佈：「董事會決議泰豐公司觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產...全部或部分停工項目占公司營收比例約90％以上」重大利空消息，有員工涉嫌提前售出股票避損，台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索泰豐公司等處，並約談涉案員工黃姓經理、吳姓員工（兼該公司工會代理副理事長）等人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

2023年2月10日下午3時許，泰豐輪胎發佈重訊指，公司自2021年起受美國商務部開始對台灣多國乘用及輕卡車胎課徵高額的反傾銷關稅（泰豐84.75％），嚴重衝擊銷售佔比（8成以上）最大的美國市場，中壢廠停產後，營收驟降約8成以上，由於美國反傾銷高關稅政策至今仍持續中，泰豐現階段對美國出口頓失去競爭力，受此影響營運發生困難，財務持續虧損狀況嚴峻。

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泰豐發佈的重訊還指，自2023年以來，全球經濟因受疫情、通膨影響及美國聯準會採緊縮貨幣政策升息壓力，致進口及消費者物價大幅上漲，泰豐生產成本壓力倍增，雖試圖轉換銷售市場並洽談東南亞代工，但受全球經濟不景氣、烏俄戰爭及疫情、通膨影響，代工計劃延緩，泰豐短期內仍無法擺脫虧損困境，兩年來虧損以致營運狀況逐步惡化，更造成財務重大壓力，因此經董事會決議，觀音廠進行產能調節，擬暫時全面停止生產，其中，全部或部分停工項目占公司營收比例約90％以上。

檢調獲報，在泰豐輪胎發佈重大消息前，黃、吳等人疑提前獲知消息，在禁止交易期間售出股票，北檢今日指揮台北處搜索黃、吳等人住處及泰豐輪胎，並約談黃、吳等人，全案朝內線交易罪嫌偵辦。

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