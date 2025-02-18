明知包裹「有問題的」仍幫債主領取 男子依運毒罪判刑

明知包裹是毒品還鋌而走險去領，男子依運毒罪判刑。（情境照）

2025/02/18 17:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣羅姓男子因欠債，答應替債主領泰國寄來的包裹，明知包裹可能是毒品，仍傳訊給友人「馬的叫我去領包裹」、「有問題的」、「幹想給我死」，結果在郵局領大麻包裹時旋遭逮捕，新竹地院依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，將羅男判刑1年半。

法官調查，羅男與已故的許男均知悉大麻係毒品危害防制條例二級毒品，不得非法運輸，許男竟與身分不詳王男共同策劃運毒，前年7月21日先由王男在泰國某處，將重約5百公克的大麻花共4包裝入紙箱，未事先告知羅男，以其英文名字為收件人、羅男竹縣戶籍地英文地址為收件地址、手機門號為收件電話，自泰國寄送包裹1件。

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經財政部關務署台北關執行郵件檢查人員發覺有異，拆包查驗發現內裝大麻花，隨即依法查扣並移送警方。

警方於監管下繼續進行本案包裹交寄流程，通知上開收件電話使用者許男，告知其包裹領取訊息，許男乃電話聯絡羅男手機，告知羅男本案包裹以其名義為收件人，要求羅男領取本案包裹。

羅男已預見其所受託領取本案包裹內藏有第二級毒品，竟因積欠王男債務，基於縱使運輸第二級毒品大麻亦不違背本意，應允許男、王男代為領取本案包裹。羅男進入郵局，簽收受本案包裹，旋即遭埋伏員警逮捕，

法官發現，羅男曾傳訊「馬的叫我去領包裹」、「有問題的」、「幹想給我死」等語，確實呈現他被要求領包裹時，有相當情緒反應。

法官審酌羅男正值青壯，且已有施用毒品、竊盜、公共危險、恐嚇取財、贓物、妨害自由等多項前科，理應深知毒品之害，竟共同參與國內運輸第二級毒品大麻犯行，所為助長毒品流通，戕害國民身心健康，對社會所生危害程度重大，且運輸之第二級毒品一旦成功運送並流入市面，勢將加速毒品之氾濫，危害甚廣，幸因犯罪偵查機關查緝，毒品於入境後即遭查獲而未擴散。最後依共同犯運輸第二級毒品未遂罪，將羅男判刑1年半。

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