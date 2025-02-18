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    安全防護計畫昨遭退 新光三越：盡速最完善提出

    新光三越的安全防護計畫遭退，營業本部副本部長謝英明坦承不完善，完善本會儘速提出。（記者蘇金鳳攝）

    新光三越的安全防護計畫遭退，營業本部副本部長謝英明坦承不完善，完善本會儘速提出。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/18 17:12

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆進入第6天，新光三越營業本部副本部長謝英明今天下午指出，今天上午吊車持續進入拆除，已將立即危險物拆除，至於昨天遭都發局退件的安全防護計畫，他坦承因慌亂提出不完善，會委請專業建築師，盡速最完善提出，讓週邊安全無虞；至於主結構是否安全，他強調，目前還在火場鑑定中，任何人都不能進去，需待安全防護計畫提出才能展開鑑定大樓的安全性。

    此外，外界傳出事發後還有廣播購物愉快，謝英明表示，事故發生播音稿內容為，「因為電力故障，請聽從協助往安全地方疏散」，是簡短的講，可能當下慌亂，每一個消費者記的不太一樣。

    新光三越今天下午持續召開記者會，由謝英明說明，除了再次感謝外界協助，並表示基於當下緊急救災救險，擔心會造成掉落部份要先展開拆除，因此今天上午吊車持續進入拆除，趕快清除，把大樓週邊把安全疑慮降至最低，還有幾塊持續在做，而有立即危險已拆除。

    謝英明表示，昨天遭都發局退回的安全防護計畫，因慌亂提出計畫並不完善，會按照非常專業的、委請專業建築師，盡速最完善提出，除了緊急救災救險外，後續還做安全防護，讓週邊安全無虞。

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