新光三越氣爆現場救人、疏導、載澳門女童就醫 11英雄謙虛這樣說

情侶檔護理師表示不後悔，相信醫護人員遇到均會做相同選擇。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/18 17:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀嚴重傷亡，不少無名熱心英雄第一時間衝現場救人、疏導交通，台中市政府找到其中11人，災後第6天今邀至台中市府接受表揚，當天顧不得自身安危，協助救助傷者的土木技師及情侶檔護理師各喊當天所為「微不足道」、「不後悔救人」，台中市長盧秀燕讚受表揚的英雄共同的名字叫「勇敢」。

台中市找到的11名熱心英雄，包括在現場緊急救護傷患、輪流施作CPR的彰化基督教醫院情侶檔急診護理師蘇先生、郭小姐；協助輔助護理師做CPR、號召工地人員協助清現場讓救護車能進入的土木結構技師劉先生；路過現場身後轟然巨響，判斷有大事故又開車折返，協助交通指揮的消防工程公司員工齊先生；國道客運退休司機蔡先生主動開車載送澳門2歲女童一家人送醫，將13分鐘車程縮短成4分鐘。

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另有台中市警察局何安分隊義交程先生、協和分隊義交何小姐、市政分隊義交簡先生、西屯分隊義交陳先生等4人，主動到台灣大道與惠來路口協助疏導交通；文昌派出所警友會警友高先生與父親協助幫傷者沖冷水等急救措施及指揮交通等共11人，高先生的父親有事未出席，共10人接受表揚。

護理師情侶檔說，爆炸當下在6樓電梯間突感受到建物震動晃動，看到電梯外磁磚掉落，以為有電梯墜落，趕緊走下1樓，看到正門外臨台灣大道的廣場一片狼藉，有民眾倒臥在地，立即趨前搶救，協助澳門阿嬤CPR搶救、點滴輸注，再協助10幾公外倒臥在地且左大腿出血的男性緊急包紮止血，另一名趴地的男性則是血壓偏低、脈搏微弱，也有幫忙上點滴。

兩人說，事後雖想到當時其實滿危險的，但相信所有急診室同仁若遇到事件，大家一定會做相同選擇，「不會後悔當初選擇這麼做」。

劉姓土木技師說，他的作為其實「微不足道」，但呼籲平時可以學習CPR等基本技術，有機會都可以自救救人。

4名協助指揮交通的義交有2人在爆炸後也受到波及，各有腳傷、背部受傷，但當下顧不得自己的身體疼痛，也衝到附近幫指揮交通，「想說還能動」，只想趕快幫忙指揮交通。

盧秀燕特地致贈感謝狀與獎金，發給其中5人1萬元、另6人5000元獎金，肯定城市英雄是台灣最美風景，他們共同的名字叫「勇敢」。

劉姓土木技師強調所為「微不足道」。（記者蘇孟娟攝）

4名義交有人顧不得自己被波及受傷協助指揮交通。（記者蘇孟娟攝）

已路過的齊先生折返現場協助交通指揮。（記者蘇孟娟攝）

台中新光三越氣爆災難現場找出11名英雄，今獲邀赴市府受表揚。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕肯定參與救災的城市英雄共同的名字叫「勇敢」。（記者蘇孟娟攝）

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