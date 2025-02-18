5越南移工竟洗劫同鄉及其雇主 持刀槍闖屋內搶金鍊+現金

桃園市5名越南籍移工涉嫌洗劫同鄉及4名台灣人，得手金項鍊及現款共近百萬元，桃園檢警逮捕阮姓、高姓到案，檢方今偵結將2人起訴，3共犯身分曝光另案偵辦中。（資料照）

2025/02/18 16:24

〔記者余瑞仁／桃園報導〕越南籍阮姓、高姓移工夥同在逃另3名同鄉，去年10月間得知 同鄉與雇主多人在桃園市八德區民宅聚會，涉嫌分持鎮暴槍及刀械闖入恫嚇、控制在場人員，洗劫2條價值13萬、55萬元金項鍊及現款30萬元。桃園地檢署今天偵結，阮姓、高姓移依強盜罪嫌提起公訴，涉案的另2名阮姓、黎姓嫌犯由檢方另行偵辦中。

檢警調查，29歲阮姓、28歲高姓越南移工與黎姓及另2名阮姓同鄉去年10月28日獲悉1名同鄉與雇主等4名台灣人在八德民宅聚會，阮男開車到現場附近勘查地形，在外把風接應，高男與同夥分持鎮暴槍及刀械闖入屋內，威嚇控制在場潘姓女子及周姓、陳姓男子及另名阮姓同鄉，洗劫潘女身上價值13萬元金項鍊及同鄉阮男身上價值55萬元金項鍊與現款30萬元。

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八德警分局獲報循線逮捕阮男、高男，移送桃園地檢署偵辦，檢察官調查後認為2人所為涉犯刑法強盜罪，今天偵結起訴；檢警另追出在逃3共犯身分，檢方另案偵辦中。

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