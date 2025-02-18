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    躲衣櫃的驚喜！誤撩「二頭肌」鮮肉警 台中藥頭當場嚇破膽

    許男在驚嚇中被逮捕。（警方提供）

    許男在驚嚇中被逮捕。（警方提供）

    2025/02/18 15:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市許姓藥頭在同志交友網站販毒，第五分局去年網路巡邏發現後，找來有健身習慣的年輕偵查佐，大秀「二頭肌」照片與許接觸，展開誘捕偵查，期間許興致來了，還約朋友找警方一起摩鐵開趴，警方也將計就計派員警躲在衣櫃內埋伏，當天裡應外合查緝時，許男當場驚喜變驚嚇，全案也在近日偵結起訴。

    台中市第五分局偵查隊長謝志遠今天說明案情指出，警方去年底執行網路巡邏，發現一個同志交友軟體帳號「價格公道」暗藏販毒訊息，派出「肌肉戰警」私訊聊天，為順利展開誘捕偵查，派出有健身習慣的年輕偵查佐，大秀「肌肉猛男照」頭像與該帳號聯繫，並喬裝成買家與對方接觸。

    而這場「二頭肌釣魚計畫」持續了兩個星期，警方查出藥頭身分是22歲的許姓男子，期間壯警透過撩人的大頭照成功降低許男戒心，雙方在聊天過程中越聊越投緣，報價時還忘記算到「外送費」，甚至對方還熱情邀約：「要不要帶朋友來？一起玩更開心！」殊不知，即將迎來的「朋友」，是一群等著逮捕他的警察。

    最終雙方約定在汽車旅館交易，警方在汽車旅館周邊部署，甚至房間的衣櫃裡都有暗樁，待雙方完成交易後，先由衣櫃裡的員警衝出壓制，許姓藥頭被這突如其來的一幕嚇得慘叫，其餘埋伏警力聞聲後趕往支援，當場查扣安非他命、吸食器等證物，警詢後全案依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴許男。

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    二頭肌刑警成功與許男接觸對話。（警方提供）

    二頭肌刑警成功與許男接觸對話。（警方提供）

    許男報價時還忘記算到「外送費」。（警方提供）

    許男報價時還忘記算到「外送費」。（警方提供）

    警方查扣安非他命及吸食器等證物。（警方提供）

    警方查扣安非他命及吸食器等證物。（警方提供）

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