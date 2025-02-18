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    台中多警白單改紅單被停職「當水泥工、開計程車」 哽咽盼復職

    台中市警局31名員警涉入「白單改紅單」圖利官司，今天曾姓（左2）、黃姓（左3）等員警出面受訪，強調停職後生計陷入困境，有人改當水泥工、開計程車。（記者陳建志攝）

    台中市警局31名員警涉入「白單改紅單」圖利官司，今天曾姓（左2）、黃姓（左3）等員警出面受訪，強調停職後生計陷入困境，有人改當水泥工、開計程車。（記者陳建志攝）

    2025/02/18 15:13

    〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署去年9月起偵辦，台中市警局第六分局西屯派出所官警涉嫌接受警友會或友人、同事關說，將逕行舉發「白單」（違規者不在現場），改成罰款較低的當場舉發「紅單」，包括前西屯所長金桂明、李姓巡佐在內，依貪污圖利罪分兩波起訴31人，今天台中地院首度開庭，10多位出庭員警幾乎都認罪，因已經被停職，為了家計改當水泥工、開計程車，談到整個過程一度哽咽，希望未來還有機會回復警職。

    一名涉案的曾姓員警表示，自己因為信任幹部，也擔心在單位會被霸凌，聽從李姓巡佐的指示改罰單，只改了1張罰單就被停職，目前待業中，強調很多人都是高中畢業就投入警察工作，如今被停職沒有工作，不知道能做什麼？很多人都有家庭，要養家活口，頓時沒有收入對家庭是很大負擔，目前因為經濟壓力，有人去工地學泥作，有人去速食店打工，也有人去開多元計程車，多方嘗試賺錢養家。

    另一位涉案黃姓員警表示，自己當時才剛調到西屯所不久，因信任幹部，聽從指示改了1張罰單，對此感到後悔，因是家中經濟支柱，有2歲的小孩要養，還有房貸，但是被起訴後已經被停職沒有收入，經濟壓力很大，遇到親戚朋友也不知道要怎麼解釋，還有忍耐旁人異樣眼光，談到整個過程一度哽咽，強調至今仍以身為警察為榮。

    涉案員警都表示，之前在工作崗位上都兢兢業業，也熱愛警察這份工作，以身為警察為榮，希望法院能讓他們有退路可走，未來還有機會能回復警職。

    台中市警局31名員警涉入「白單改紅單」圖利官司，今天曾姓（左2）、黃姓（右2）等員警出面受訪，希望還有機會能恢復警職。（記者陳建志攝）

    台中市警局31名員警涉入「白單改紅單」圖利官司，今天曾姓（左2）、黃姓（右2）等員警出面受訪，希望還有機會能恢復警職。（記者陳建志攝）

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