女騎士被電線勾倒遭撞死獲國賠 新北市府轉向廠商求償敗訴

高姓女騎士被私接電線勾住機車把手至人車倒地被撞不治，家屬獲國賠670萬，新北市府轉向廠商求償，但高院審理認定私接電線並非廠商維護事項，判新北市府敗訴。（記者楊國文攝）

2025/02/18 16:14

〔記者楊國文／台北報導〕高姓婦人騎機車行經新北市永福橋下時，遭涵洞懸垂於路面的電線勾住機車把手致人車倒地，再被後車追撞不治，被害家屬訴請國賠，新北市政府依判決國賠670萬多元，轉而對簽訂路燈維護的廠商求償，但廠商辯稱，肇事的私接電線不在契約維護範圍內，新北地院判市府敗訴；高等法院仍判市府敗訴，可上訴。

高婦於2015年10月21日晚間9時45分，騎機車行經永福橋下時，遭涵洞出口上方永福橋引道路燈基座私接懸垂於路面的電線勾纏住機車把手，因而失控倒地，再被後方車輛追撞致重傷不治。

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高婦的丈夫、母親和子女等5人提告要求新北市政府國家賠償，經高等法院更一審判決應國賠確定，新北市府依判決共國賠高婦一家人共670萬多元確定。接著，新北市府轉向光寶科技求償670萬多元。

新北市府主張，養護工程處和光寶科技簽訂勞務契約書，由光寶科技負責辦理新北市南區節能路燈換裝暨維護事宜，有清理纜線等義務。高婦發生此事故的電線，是遭不明人士私接，光寶科技依契約規定，並無不能發現的情形，卻未執行維護、保養、修繕、巡查義務，致無法確認、排除電線外露、非法外接引電，導致發生高婦不幸的意外，光寶科技應支付該670萬多元給新北市府。

應訊時，光寶科技否認有賠償義務，主張高院更審判決國賠案件，是認定新北市永和區公所有國賠責任，而光寶科技並非國賠案件的被告，也不是實際賠償之人。

此外，國賠案中纏住高婦機車右把手的電線，是遭不明人士在路燈基座下方私接的電線，私接電線並未約定在勞務契約維護範圍。

新北地院審理後，判決新北市府敗訴。新北市府不服，上訴高等法院。

高院審理後認為，造成意外事故的電線，是事前遭不明人士在路燈基座下方私接，而垂懸在永福橋下緣的私接電線。依據雙方契約內容，不屬於路燈及其線路的私接電線，並非光寶科技依約應負責事項。

此外，依據新北市府提出的各項證據，包含2015年7月2日協調會紀錄、同年8月10日函、執行計畫書、路燈安全檢查表與不合格改善追蹤表等，均無法證明光寶科技有排除該私接電線的義務。

高院也指出，光寶科技並非國家賠償法第3條第5項所定就損害原因應負責任之人，項所定就損害原因應負責任之人，新北市府依據賠法和契約規定要求光寶科技賠償670萬多元，並無理由。

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