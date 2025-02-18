少年偷開父計程車疑緊張撞14機車 父子均將被罰

桃園市17歲少年無照偷開父計程車，疑緊張連撞14機車，父子均依法開罰。（記者李容萍翻攝）

2025/02/18 14:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區實踐路、中原夜市商圈內，昨（17）日傍晚發生未成年肇事撞車事故，警方調查，發現一名17歲少年偷開父親的計程車，結果開了2公里後，疑似要閃避車輛，卻緊張撞擊到路邊14輛機車，所幸沒有造成人員傷亡，機車車主接獲通知，看到愛車受損，氣得說要跟少年家長求償，而少年與他的父親都將依法被開罰。

有民眾PO網社群平台指稱，昨日傍晚，桃園市中壢區實踐路一輛計程車疑似閃避車輛而撞擊停放在路邊的14輛機車，摩托車倒了一整排，有的殼裂掉、有的連車牌都掉了，其中一輛的龍頭甚至佔據到馬路上，其他車輛經過都要趕緊閃開，所幸無人傷亡；警方調查發現，肇事的是一名未成年少年，駕駛父親的計程車上路。

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過程中，還上演「警、車追逐戰！」前往處理的女警到場用飛奔火速追上計程車，車內的駕駛下車，看起來似乎相當慌張，沒想到這名男子竟然未成年，無照開車上路，結果連續撞了14輛機車。

受害店家員工指出，「當時計程車從店門口直接撞過來，然後撞到整排摩托車，然後他（駕駛）一直前後倒退，接著就跑掉了。」

中壢警分局中交通中隊分隊長姚憬恆今日說明，「該少年肇事後未停留現場，復經警方到場，且有熱心民眾協助指認並攔下，現場無人受傷，少年酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。」

警方指出，依道路交通管理處罰條例，除針對少年父親以允許未領有駕照之人駕駛其車輛，吊扣駕照3個月，也會針對少年，依未領有駕照駕駛汽車，處6000到2萬4000元罰鍰，另經執法人員制止拒絕停車逃逸者，處1萬5000到4萬5000元罰鍰，還有駕駛汽車肇事未依規定處置，處1000到3000元罰鍰。

桃園市17歲少年無照偷開父計程車，疑緊張連撞14機車，整排機車被撞到東倒西歪。（記者李容萍翻攝）

桃園市17歲少年無照偷開父計程車，疑緊張連撞14機車，整排機車被撞到東倒西歪。（記者李容萍翻攝）

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