「舞棍阿伯」錢包掉在小黃上 北市警熱心助找回

舞棍阿伯卻不慎把錢包落在計程車上，南港派出所警方調閱監視器以車追人，順利找到運將並成功找回錢包，讓舞棍阿伯大為感謝，給警方兩個大大的讚。（記者鄭景議翻攝）

2025/02/18 13:24

〔記者鄭景議／台北報導〕藝人「舞棍阿伯」（葉復台）與友人，上月11日晚間聚會，從新北市汐止區搭計程車到北市南港展覽館站，但舞棍阿伯卻不慎把錢包落在計程車上，只好趕忙到南港派出所報案，南港派出所警方調閱監視器以車追人，順利找到運將並成功找回錢包，讓舞棍阿伯大為感謝，給警方2個大大的讚。

警方表示，當時正在值勤的員警黃培文、陳冠廷見到舞棍阿伯焦急至所尋求協助，才得知舞棍阿伯掉了錢包卻不記得搭乘車號及計程車所屬車隊，經員警耐心詢問上、下車時間與地點，依照經驗判斷轄區內計程車可能行經路線等資訊過濾，進而調閱沿線路口監視器比對，1小時內就成功與計程車司機取得聯繫，司機也發現遺落於後座的錢包。

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熱心計程車司機於電話中表示，可立即折返送交錢包予舞棍阿伯，雙方於派出所內核對錢包金額與證件未有短缺後，舞棍阿伯再次向警方熱心與專業作為表示感謝。

南港分局提醒，搭乘大眾運輸或個人出租車時，應留意自身財物擺放，建議可用手機順手拍下搭乘資訊以利尋回財物，若疏忽而有貴重物品掉落車上，也可撥打相關客服專線或向警方尋求協助。

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