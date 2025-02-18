近7旬翁從高雄走到台南迷路4天 好心店家伸援手

台南南區好心店家協助通報警方帶回迷路多日的高雄劉姓老翁，並聯絡家人出面帶回。（圖由警方提供）

2025/02/18 13:34

〔記者王俊忠／台南報導〕1名年近70歲的劉姓老翁，日前從高雄住處徒步走到台南安南區想探望胞妹，卻因迷路在外徘徊4天，期間幾乎沒有進食。所幸昨（17）日晚間7時，被南區中華西路一段1間店家員工發現老翁精神不濟、人都站不穩，好心買食物給他吃。因老翁答不上話，店員報警聯絡其胞妹帶回家團圓。

轄區南市警六分局金華派出所所長賴杰賢、警員沈怡綉獲報到場了解，發現該名劉姓老翁已被家人通報失蹤、協尋，老翁身上沒有手機電話、也身無分文，即先將他載返派出所休息，並通知其胞妹前來相認、帶回家團圓。

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據了解，老翁原住在高雄地區，其胞妹住在台南市安南區，家人從2月13日起就聯繫不上他，焦急地在住家附近尋找數日未果，16日就向警局派出所報案人失蹤不知去向，請警方幫忙協尋。沒料到老翁是徒步走到台南，想去探望住在安南區的胞妹，途中竟迷失方向，幸好在台南南區遇到善心店家員工提供熱食及報警協助，讓劉翁能平安返家。

南市警六分局長劉全福提醒，家中若有年長者，應多加留意他們行蹤，建議讓長輩隨身攜帶身分證件、聯絡方式或佩戴防走失手環，以便警方或民眾發現時能夠迅速聯繫到家屬。

警方也有提供指紋建檔服務，家屬可帶長輩到分局偵查隊為長輩捺印指紋建檔，萬一長輩不慎走失時，警方也能透過指紋比對、迅速確認身分，協助他們安全返家。此外，民眾若發現疑似有迷途長者，也請發揮雞婆心、主動通報警方來處理聯絡家屬。

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