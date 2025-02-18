打籃球竟起衝突 25歲年經人打55歲阿伯過程全都錄

打籃球竟起衝突，25歲年經人打55歲阿伯。（圖：民眾提供）

2025/02/18 14:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市復興公園籃球場16日下午發生打籃球變成打人事件，25歲的林姓年輕男子與55歲的蔣姓阿伯一起打籃球時，疑攻防時發生的肢體動作引起林男不滿，竟然直接出拳重擊防守他的蔣姓阿伯頭部，造成阿伯當場倒地，表情相當痛苦，蔣姓阿伯就醫後17日晚上向警方提出傷害告訴，由於過程全被監視器拍下，這下林男恐怕要大出血了。

屏東警分局建國派出所表示，17日晚上接獲蔣姓民眾報案，指稱在屏東復興公園籃球場打球時，突遭對手揮拳攻擊，造成下巴及頸部腫脹，整個臉都變形，在打球的過程中並沒有過度的肢體動作，突然被重擊，覺得太離譜了，警方獲報立即調閱監視器並通知打人的林姓男子到案說明，林男則供稱，因對當事人打球攻防的肢體動作不滿，一時情緒失控才出拳攻擊，全案警方將依傷害案嫌移請屏東地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方呼籲，在球場運動競技應保持冷靜理性，不要避免因情緒失控導致衝突，否則衝動的代價可能會相當大，不但要賠錢，還可能被判刑。

25歲年經人將阿伯打倒在地，過程全都錄。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法