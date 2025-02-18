高雄知名燒肉「韓八」賠1億倒閉 法官判須續付每月80萬租金給地主

高雄知名燒肉「韓八」賠1億倒閉，法官判業者須續付每月80萬租金給地主。（取自韓八韓日燒肉鍋物臉書）

2025/02/18 13:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾掛出「感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄」看板的「韓八」韓日燒肉鍋物，不堪疫情期間虧損逾1億元宣告倒閉，去年2月結束營業迄今已1年，地主認為雙方合約還有5年，提告要求「韓八」在恢復原狀前，應繼續給付每月80萬的租金及欠繳的623萬元租金，韓八雖然公司已無資金，但法官認為地主請求有理，判韓八除了應付欠繳的租金外，還要繼續付每月80萬的租金及違約金。

判決指出，2019年10月，「韓八」公司在高雄巨蛋商圈租下一塊精華地地，斥資億元裝潢打算開設高檔燒肉店，租約一簽就是10年，但開業期間無奈遭逢武漢肺炎肆虐，生意大受影響，韓八於2024年2月宣布倒閉。

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由於租約尚未到期，韓八雖然對外尋求他人接手、盤讓，但最終最沒有下文。地主認為，韓八佔地不還，應繼續給付租金，因此提告要求「韓八」在恢復原狀前，應繼續給付每月80萬的租金、欠繳的623萬元租金和每月150萬元的違約金。

高雄地方法院審理時，韓八公司未於最終言詞辯論期日到庭申辯，但之前韓八公司曾說過，韓八為股份有限公司，公司資產沒有就沒有了，請法院依法判決，並希望與地主和解，讓這塊地能讓地主順利出租。

法官檢視雙方合約後，認為韓八公司尚欠租金和電費805萬餘元，扣除掉押金180萬元，認為韓八仍欠地主625萬餘元，因此認為地主請求給付623萬餘元有理，同意地主向韓八請求這筆金額；另外，韓八公司歇業後未能按時搬遷，讓地主無法再利用土地利益，因此判韓八須按月再給付每月80萬元的租金，再加上每日1400元的違約金，直到恢復原狀前為止，可上訴。

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