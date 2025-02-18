颱風來襲嘉義男子臉書貼鱷魚入侵照 遭判刑拘役30日

許姓男子於颱風來襲時在臉書張貼鱷魚照片。（記者林宜樟翻攝）

2025/02/18 12:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕去年7月凱米颱風來襲，造成嘉義縣嚴重災害，但許姓男子卻在颱風來襲時在臉書張貼散佈「鱷魚入侵村子路口」照片，經民眾向警方報案，檢方提起公訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依違反災害防救法判處許男拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，沒收犯罪用手機。

許姓男子於去年7月24日強颱凱米侵襲嘉義縣時，用手機下載一隻鱷魚出入在不祥社區的照片，在臉書上張貼，地點設定在新港鄉「大庄‧五福宮」，貼文內容提及「北港劉厝里」，「在村子路口遇到這傢伙～被嚇一大跳」，分享貼文對象設定對不特定人公開，讓民眾認定新港鄉或雲林縣北港鎮因颱風水患有鱷魚出沒，民眾發現後截圖報警，由雲林縣北港分局偵辦查獲。偵訊時，許男否認違反災害防救法，不認為有造成影響。

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法官認為，許男明知強烈颱風侵襲，會對居民造成生命財產損失及威脅，卻仍散佈鱷魚入侵村子路口等圖像的不實訊息，恐造成居民人心惶惶，若消防員或警察因而大舉出動，到場獵捕鱷魚又撲空，造成社會資源耗費。

法官考量許男偵訊時坦承犯行，應無再犯之虞，依違反災害防救法第53條散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，判處拘役30日，緩刑2年，判決確定後應向公庫支付2萬元。

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