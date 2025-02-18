為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    颱風來襲嘉義男子臉書貼鱷魚入侵照 遭判刑拘役30日

    許姓男子於颱風來襲時在臉書張貼鱷魚照片。（記者林宜樟翻攝）

    許姓男子於颱風來襲時在臉書張貼鱷魚照片。（記者林宜樟翻攝）

    2025/02/18 12:17

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕去年7月凱米颱風來襲，造成嘉義縣嚴重災害，但許姓男子卻在颱風來襲時在臉書張貼散佈「鱷魚入侵村子路口」照片，經民眾向警方報案，檢方提起公訴，嘉義地方法院日前以簡易判決處刑，依違反災害防救法判處許男拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，沒收犯罪用手機。

    許姓男子於去年7月24日強颱凱米侵襲嘉義縣時，用手機下載一隻鱷魚出入在不祥社區的照片，在臉書上張貼，地點設定在新港鄉「大庄‧五福宮」，貼文內容提及「北港劉厝里」，「在村子路口遇到這傢伙～被嚇一大跳」，分享貼文對象設定對不特定人公開，讓民眾認定新港鄉或雲林縣北港鎮因颱風水患有鱷魚出沒，民眾發現後截圖報警，由雲林縣北港分局偵辦查獲。偵訊時，許男否認違反災害防救法，不認為有造成影響。

    法官認為，許男明知強烈颱風侵襲，會對居民造成生命財產損失及威脅，卻仍散佈鱷魚入侵村子路口等圖像的不實訊息，恐造成居民人心惶惶，若消防員或警察因而大舉出動，到場獵捕鱷魚又撲空，造成社會資源耗費。

    法官考量許男偵訊時坦承犯行，應無再犯之虞，依違反災害防救法第53條散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，判處拘役30日，緩刑2年，判決確定後應向公庫支付2萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播