中信啦啦隊員儀諪經紀人爆謊稱赴韓SM當練習生 挨告加重誹謗判5月

中信兄弟啦啦隊成員「儀諪」，藝人時期使用藝名「馨亞」。（取自臉書）

2025/02/18 13:06

〔記者楊國文／台北報導〕有「學生女神」稱號、現為中華職棒中信兄弟啦啦隊成員「儀諪」（本名謝儀諪，藝人時期使用藝名「馨亞」），2021年間與經紀人朱俊憲發生合約糾紛，被朱俊憲爆料儀諪聲稱自己曾到韓國SM公司擔任練習生，儀諪自認委曲，堅稱是聽從朱男的包裝話術，竟被栽贓，憤而對朱男提告加重誹謗罪，高等法院今判決朱男5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。

據了解，儀諪於16歲還在高中就讀時，被經紀公司相中發掘培訓，曾以女藝人「馨亞」出道，甚至還出過單曲，因外型俏麗，被媒體稱為「學生女神」打開星途，還被以曾赴韓國SM娛樂公司擔任練習生為宣傳賣點。

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不過，儀諪2021年間與經紀人朱俊憲鬧翻，被朱男爆料儀諪到韓國當練習生根本就是說謊。儀諪不滿被冠上說謊的帽子，認為自己是聽從當時經紀人朱男的意見，才會對外宣稱自己到韓國當練習生，認為名譽受損，提告朱男涉加重誹謗。

台北地院審理時，朱男否認觸犯加重誹謗罪，但法官調查認定，議諪乃聽從朱男指示，才對外宣稱其為韓國練習生，朱男所為已涉及加重誹謗罪，判刑5月、得易科罰金15萬元。全案上訴高等法院審理。

高等法院合議庭仍認定朱男主導儀諪對外宣稱自己擔任過韓國練習生，爆料營造儀諪說謊的負面形象，已觸犯加重誹謗罪，駁回上訴，仍判朱男5月徒刑、得易科罰金15萬元定讞。

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