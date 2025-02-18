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    首頁　>　社會

    宜蘭聖嘉民長照中心院長開車與紅牌重機車禍 騎士不治

    宜縣三星鄉三星路二段昨天下午發生廂型車與紅牌重機車禍，重機騎士送醫不治。（圖由警方提供）

    宜縣三星鄉三星路二段昨天下午發生廂型車與紅牌重機車禍，重機騎士送醫不治。（圖由警方提供）

    2025/02/18 11:55

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣聖嘉民老人長期照顧中心黃姓院長，開車返回三星鄉聖嘉民園區途中，在園區入口處與對向紅牌重型機車發生車禍，34歲林姓男騎士送醫不治，雙方均無酒精反應，肇事原因尚待釐清。

    三星警分局今天（18日）指出，警方昨天下午12點50分獲報，三星鄉三星路二段，即聖嘉民園區前方路口傳出交通事故，執勤警員到場時，紅牌重機林姓騎士倒在路面，機車扭曲變形，藍色廂型車右後車身被撞凹，零件散落滿地。

    林姓騎士雖有戴安全帽，因遭劇烈撞擊傷勢嚴重，經救護車送醫急救，最終仍回天乏術，廂型車駕駛是55歲的聖嘉民老人長照中心黃姓院長，他飽受驚嚇，但毫髮未傷。

    據了解，案發當時，黃姓院長獨自駕駛廂型車，沿著三星路二段由東往西行駛，開到聖嘉民園區入口，路口號誌是綠燈，他開車左轉之際，對向的林姓騎士綠燈直行，雙方碰撞發生死亡車禍，黃姓院長酒測值0，林姓騎士抽血檢驗也無酒精反應，排除酒後肇事。

    三星警分局提醒用路人，開車或騎車行經彎道、路口、鄉間小路時，務必減速慢行，遵守交通規則，並依規定禮讓，以確保行車安全。

    紅牌重機遭劇烈撞擊扭曲變形。（圖由警方提供）

    紅牌重機遭劇烈撞擊扭曲變形。（圖由警方提供）

    藍色廂型車右後車身被撞凹。（圖由警方提供）

    藍色廂型車右後車身被撞凹。（圖由警方提供）

    車禍發生地點在三星鄉聖嘉民園區前方路口。（圖由警方提供）

    車禍發生地點在三星鄉聖嘉民園區前方路口。（圖由警方提供）

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