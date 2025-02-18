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    北市警銀嚴密審查防制 治安會報表揚15名代表

    警銀嚴密審查防制 ，治安會報表揚15名代表。（記者劉慶侯翻攝）

    警銀嚴密審查防制 ，治安會報表揚15名代表。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/02/18 11:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市金融機構113年第4季攔阻量能第1-3名為國泰世華、中國信託、台北富邦、臺灣銀行等4大金融機構。台北市長蔣萬安在治安會報中，頒發感謝狀給計15位協助成功攔阻詐騙案件有功人員，表揚對方臨櫃關懷提問成效良好的金融機構，鼓勵所有金融從業人員持續積極防制詐騙，守護民眾財產安全！

    警方表示，「假投資」詐騙案件的財產損害金額一直以來都是第一名，詐騙集團常冒用名人影像成立投資群組，廣發飆股訊息，標榜穩賺不賠、高報酬零風險，引誘民眾加入投資群組，並下載不明的投資軟體進行投資。

    警察局局長李西河表示，投資應循合法管道；私人投資管道，絕對沒有保障。聽見「保證獲利」、「穩賺不賠」、「低風險高回報」，絕對是詐騙。另不要下載來路不明的投資APP及網銀帳密不要提供陌生人。

    刑警大隊長盧俊宏分析「打詐儀錶板」114年1月份受理案件數1400件、財損金額為11億7547萬元，其中以「假投資詐騙」受理數及財損金額最多，計有297件、財損金額計7億4760.9萬元。

    盧俊宏表示，經統計被害人交付被害資金之管道中，不論提、匯款（含境外）等大筆金額，高達90%均需透過金融機構，而金融機構行員第一線直接接觸客戶，擔任審核的重要角色。

    銀行人員臨櫃受理民眾辦理金融業務，若發現以下常見遭詐的匯款理由如「房屋裝潢款、朋友借貸、購買設備款、珠寶、車輛及家人急需用錢等；自稱結交海外友人要求匯款至海關、支付郵資等；通常與收款對象不熟或無法交代對方身分；接獲自稱同學、友人或親人電話表示號碼更換，請求更新且加通訊軟體並借錢」等字眼與情境，應實施關懷提問，並立即通知警方到場。

    針對於辦理不動產設定抵押、申請外幣帳戶（欲購買虛擬貨幣如USDT部分）、解除保單、定存、設定約定轉帳等較常見易遭詐團利用涉詐管道業務時，注意客戶資金流向及近期交易情形，若發現可疑亦請立即通報警方，期能全力阻斷詐騙鏈，守護民眾財產安全。

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