台人拐日人來台當豬仔賣？ 高雄檢警獲報偵辦疑點甚多

一名30歲日籍長髮男子聲稱來台賣保險差點被拐賣到柬埔寨，檢警獲報偵辦但質疑案件真實性。（資料照）

2025/02/18 12:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一名30歲日籍長髮男子聲稱在日本東京被一群台灣人拐來台灣賣保險，每月能賺70萬日圓且包吃包住，日人來台後，驚覺可能被轉賣到柬埔寨，嚇得落荒而逃報警求援，但檢警獲報質疑案件真實性，目前正全面清查偵辦中。

據悉，這名日本人本月8日入境來台，他聲稱在日本東京街頭被一群台灣人搭訕，該群台灣人向他聲稱保險業很好賺，來台發展至少每月能賺70萬日圓（約合新台幣14萬元），日人心動，拿觀光簽由一名台籍人士陪同，入境台灣後，再由台灣派人出面接待，這群台灣人除了安排他入住高檔摩鐵，還招待他上酒店喝花酒，杯觥交錯間，不懂中文的他，聽到「柬埔寨」這三個字，讓他心生警覺，擔心被當成豬仔拐賣到柬埔寨，嚇得他趁機落跑，在街頭流浪兩天後，向日本交流協會求助。

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在日交協會協助下，該名日人向警方報案，在完成報案手續後，15日已安全返回日本；檢警獲報後展開偵辦，但認為疑點相當多，其一，該名日本人不具保險專業，也不懂中文，為何會輕易相信來台灣賣保險就賺錢？其二，如果是要拐賣日人到柬埔寨當詐團，直接把他從日本拐去柬埔寨就好，何必中轉入境台灣，還招待他食宿更帶去酒店消費，平白浪費金錢和人力資源？

更讓人懷疑的是，日人的護照一直在他手上，並沒有被他號稱的台灣人掌控住，也沒有被限制住自由，與一般拐賣情況不同，因此雖然警方懷疑他的說詞，但全案已報高雄地檢署指揮偵辦，待進一步釐清案件真偽。

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