印尼外配當直播主賣名牌A貨削3千萬 剛買全新賓士下場曝

現場陳列的仿冒商品。（警方提供）

2025/02/18 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕印尼籍江姓女子來台20多年，嫁給江姓男子後看準網路商機無限，開始經營網路生意擔任直播主，從中國進口各式名牌精品A貨，以低於市價1折賣給移工，不到4年狂削3000萬元，刑事局智慧財產權偵查大隊去年收網查緝，查扣侵權市值近5千萬仿品，以及剛買的一輛全新賓士車，近日依違反商標法送辦。

刑事局智財大隊偵二隊長古三民今天說明案情指出，該隊去年網路巡邏情蒐時，發現抖音平台上有多個帳號，直播販售疑似精品包款A貨，立即與移民署台中專勤隊、新竹市第三分局、彰化縣員林分局合組專案小組，經採證委請商標權利人辨識後確認為仿冒商品展開蒐證，鎖定45歲印尼籍江姓女子涉嫌販售。

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經查，涉案直播主江女原在台擔任幫傭工作，與台灣江姓男子（49歲）結婚後，聘請蔡姓女子（36歲）擔任員工，經營網路直播生意，從中國低價進口仿冒商品，以低於市價1折價格，針對在台移工為對象，販售包含首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡及生活用品等商品。

全案蒐證完備後，專案小組在去年8月間，持新竹地院搜索票前往新竹香山查緝江女等3人到案，現場除查扣名牌假貨，包括HERMES、LV、BALENCIAGA、CHANEL、DIOR、FENDI、YSL、GUCCI等千件商品，也查扣5萬元現金、剛買市價200萬元的賓士車一輛。

古三民說，江女等人從2020年營業迄今，不法獲利超過3000萬元，而上述仿品經送往品牌方鑑定後，近期鑑定結果出爐，認定侵權市值達4800萬元，警方近日也依違反商標法移送新竹地檢署偵辦。

刑事局指出，依商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金，呼籲民眾勿有僥倖心理販售仿冒商品，將持續針對相關案件加強查緝，以確保台灣智慧財產權保護的完善。

警方上門查緝。（警方提供）

警方上門查緝時，江女還在直播賣貨中。（警方提供）

警方查扣的各式名牌仿冒品。（警方提供）

警方查扣的賓士車。（警方提供）

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