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    晟德大藥廠內線交易案 榮譽總裁林榮錦夫婦起訴

    晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦被依違反「證券交易法」內線交易罪起訴。（資料照）

    晟德大藥廠榮譽總裁林榮錦被依違反「證券交易法」內線交易罪起訴。（資料照）

    2025/02/18 11:41

    〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司晟德大藥廠（4123）2019年及2021年分別宣布收購豐華生技及處分部分澳優公司股份，未料，榮譽總裁林榮錦、時任研發處長蔡佩珍等人涉嫌在利多消息公布前提前進場買股，其中，林榮錦及其妻子歐麗珠擬制性獲利251萬餘元，台北地檢署今日依違反「證券交易法」內線交易罪嫌，起訴林榮錦夫婦、兩人之子林宏軒等7人。

    有「生技之神」之稱的林榮錦，在任職台灣東洋董事長期間涉嫌掏空公司資產，犯罪所得超過30億，2015年被依違反證交法等罪嫌起訴，一審被判10年徒刑，二審改判無罪，2021年間，最高法院撤銷原判決，發回高等法院更審中。

    檢方調查，晟德在2008年投資成立豐華在台研發並生產益生菌，但因豐華公司主要客群位於中國，為求達成研發、生產、製造及銷售一條龍生產鏈，想在中國尋找合作夥伴，2019年間，晟德聯手歐美上市保險公司資金背景的醫療基金GL Sandrose Investment L.P.（GL公司）及澳優乳業，藉由晟德以參與認購英屬開曼群島Genlac Biotech International Corporation公司的現金增資方式，以支應Genlac在台全資成立錦新公司，並公開收購晟德持有的豐華公司股份。

    怎料，晟德時任研發處長蔡佩珍、林榮錦胞姊的配偶張政雄、晟德時任人力資源部副理林佩瑩及其丈夫葉修志，涉提前獲知收購案，在重大消息公開前後，使用親友或自己名下帳戶提前買賣股票，其中，蔡佩珍買進股票擬制性獲利約73萬餘元、張政雄擬制性獲利約負58萬餘元、林佩瑩與其夫葉修志買進後賣出，實際獲利約8萬餘元。

    檢方還查出，晟德因看好澳優公司在中國嬰幼兒奶粉發展潛力，自2014年起陸續以自身及子公司玉晟公司名義取得澳優公司股權，後因中國中信農業產業基金管理有限公司向林榮錦表達，內蒙古伊利實業集團股份有限公司有意投資澳優公司，徵詢共同售股可能性。

    檢方調查，買賣雙方在2021年間達成共識，晟德及玉晟決定出售澳優公司股權，怎料，林榮錦、歐麗珠、林宏軒及時任研發處長蔡佩珍因提前獲知此事，涉使用相關公司、親友帳戶買進股票，其中，林榮錦夫婦擬制性獲利251萬餘元、林宏軒實際獲利50萬餘元、蔡佩珍的擬制性獲利約36萬餘元。

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