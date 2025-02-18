清潔員夫妻都罹癌、先生繳不出8萬元罰單被強制執行 彰化分署3招解圍

彰化市一對清潔員夫妻雙雙都罹癌生重病，先生繳不出8萬多元罰單被強制執行，行政執行署彰化分署愛心社捐出6000元善款，前往義務人住家關懷慰問。（圖彰化分署提供）

2025/02/18 11:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市一對在清潔公司工作的夫妻，命運多舛，先生罹患淋巴癌第四期並併發肝癌，妻子則接受過胃癌手術治療，夫妻倆病情纏身，生活陷入困境，更雪上加霜的是，先生因為欠繳8萬多元交通罰單，被監理站移送強制執行，生活幾乎無以為繼。好心的公司老闆見狀，立即向法務部行政執行署彰化分署求情，希望能給予協助。

經彰化分署調查發現，這位50多歲的先生在清潔公司工作了30多年，是公司名副其實的「元老級員工」。5年前，他被診斷出罹患淋巴癌第四期，且併發肝癌，身體逐漸惡化，無法繼續工作，只能靠妻子一肩扛起整個家。公司老闆不但讓他繼續投保，還提供營養品維持體力；平時只要妻子出門上班，老闆娘就會到兩人租屋處照顧他，盡可能給予協助。

請繼續往下閱讀...

彰化分署表示，起初是因監理站送來這筆罰鍰滯欠案，依法要扣薪執行，從健保投保資料看起來，先生似乎還有薪資可供扣押，於是展開扣薪程序，沒想到，公司收到扣薪通知後向分署求情，才讓分署進一步得知先生的妻子同樣罹患癌症，做過胃癌手術後仍得努力做清潔工作維生，才能勉強支撐夫妻倆的生活。

對於該名特殊個案，彰化分署做了3件事，讓這對夫妻在最困頓的時刻，看見一絲重生的希望。

一是依法處理債權，盡量降低對義務人家庭生活的衝擊。

二是愛心社捐款慰問，分署內部同仁長期以來自發性小額捐款，成立了「愛心社」基金，專門協助急需幫助的個案。日前，分署長郭景銘帶著同仁親自前往探視，並致贈6000元慰問金。

三是串聯官方與民間資源，除了協助處理債務問題外，彰化分署也積極向彰化縣政府社會處、和美慈惠堂以及彰化慈濟等單位通報並進行轉介，引進更多社福單位共同關懷與支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法