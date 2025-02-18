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    首頁　>　社會

    台南後壁農會選舉爆賄選風波 理事長10萬交保

    台南後壁區農會選舉爆發爭議，檢調查出理事長蕭麗姿疑涉個資外洩與行賄，搜索其住處並查扣手機，訊後諭令10萬元交保，檢方持續追查不法情事。（記者王捷攝）

    台南後壁區農會選舉爆發爭議，檢調查出理事長蕭麗姿疑涉個資外洩與行賄，搜索其住處並查扣手機，訊後諭令10萬元交保，檢方持續追查不法情事。（記者王捷攝）

    2025/02/18 11:27

    相關新聞請見：

    選情緊繃！台南市基層農會改選 這2區代表席次差距小

    〔記者王捷／台南報導〕台南後壁區農會選舉競爭激烈，現任總幹事林怡歆與理事長蕭麗姿雙方陣營爭奪農會主導權，17日台南市調查處到蕭麗姿家中搜索，台南地檢署認為她涉嫌個資法及農會法投票行賄罪，訊後以10萬元交保，另5名證人訊後請回。

    台南市32家基層農會在2月15日舉行會員代表選舉，其中後壁區農會因派系競爭激烈，選舉投票率達77%，僅次於楠西區的78%。檢調人員接獲情報，後壁農會選舉過程可能涉及賄選、非法拉票等行為，因此展開偵辦。

    選舉結果，林怡歆陣營成功取得26席會員代表，掌握過半數席次，成功取得主導權，檢調針對選舉過程進行監控，17日持搜索票至蕭麗姿住處執行搜索，查扣相關證物。

    檢察官訊問後，認定蕭麗姿涉嫌以不正當手段影響選舉，涉違反個資法及農會法，但考量無羈押必要，因此以10萬元交保，並強調農會選舉關係地方農民權益，任何賄選行為都將被依法嚴辦，專案小組將持續追蹤相關不法情事，防止非法勢力介入，確保選舉結果公平公正。

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