澎湖今年首場選舉賄聲賄影 澎湖地檢署提當選無效之訴

澎湖今年首場選舉花嶼村長選舉傳賄選，檢方提當選無效之訴。（民眾提供）

2025/02/18 11:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖首場選舉-花嶼村長補選，就傳出賄聲賄影，疑似用現金買票，澎湖地檢署傳喚9名樁腳到案說明，其中2人交保、7人無保請回。昨（17）日約談董姓當選人，以15萬元交保，今（18）日更向澎湖地方法院提出當選無效之訴。

台灣國土最西的澎湖縣望安鄉花嶼村，第22屆村長王玉英女士，去年11月2日逝世，須辦理補選，有陳董金針及董桂珠2人登記參選，1月18日進行投開票。陳董金針獲46票，董桂珠以82票勝出。選後傳出花嶼村長補選現金賄選案，澎湖地檢署成立專案小組調查。

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澎湖地檢署日前接獲情資，指出澎湖縣望安鄉望安鄉花嶼村第22屆村長補選過程，疑似有候選人涉嫌以現金向選民買票，隨即指派郭耿誠主任檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站全力偵辦，2月12日約詢椿腳及選民共9人並查扣賄款新台幣7萬餘元後，持續向上溯源。

昨（17）日約談董姓當選人，經檢察官訊問釐清案情後，認定董涉嫌以1票6000元之金額向10餘名選民進行買票，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，爰諭知具保15萬元，並限制出境出海。為徹底剝奪候選人因不法賄選行為之犯罪成果，就其所涉上開罪嫌，今（18）日向台灣澎湖地方法院提起當選無效之訴。

花嶼是離島，出外交通仰賴海運。（民眾提供）

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