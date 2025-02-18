殯葬詐騙捲土重來 竹縣去年至少452件、受害金額4億多

新竹縣政府民政處長陳建淳說，靈骨塔位和生前契約並非合法商品，請民眾不要誤信可以投資買賣而上當。（記者黃美珠攝）

2025/02/18 11:16

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府民政處從中央統計數據發現，沉寂10幾年的靈骨塔位或生前契約詐騙案，最近1、2年又開始興盛，去年1年新竹縣就至少有452件（人）受害，受害金額高達4億多元，處長陳建淳說，加害者甚至是以當年的被害者為主，為了脫手被套牢10幾年的靈骨塔位或生前契約，所以再度捲入被騙，很多人迫不得已也走上騙人之路。

縣府民政處長陳建淳說，內政部地政司在2003年就已經明令，靈骨塔位或是生前契約禁止成為商品交易買賣、不得轉讓。所以請鄉親們認清楚，靈骨塔位或生前契約不會有增值的空間，再加上環保葬、樹葬、花葬的接受度已經打開，目前靈骨塔位不再一位難求，不僅價格下挫，私人公司的塔位目前呈現供過於求的狀態，建議大家「有需要才買」，才能避免被騙上當。

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陳建淳說，靈骨塔位、生前契約的詐騙行為10幾年前曾一度很猖獗，當時的詐騙手法強調，靈骨塔或生前契約是值得投資的商品。但因政府明令不得買賣轉讓之後，很多投資客因此血本無歸，不少因此組成自救會。

最近1、2年，他們發現靈骨塔的詐騙又重新猖獗的主因，就是不肖詐欺集團看準當年的受害者急於脫手的心態，特別鎖定自救會成員下手，新的詐騙話術就是：他們成立的1個可以幫大家脫手轉售的平台，但前提是參加者須先繳納1筆高額保證金。

不然就是宣稱他們找到了另一個願意收購的平台，但能獲得收購的前提是必須要有「整數」，也就是針對手上有40個、60個等大量塔位或生前契約的人優先協助收購，誘使被害人再花錢去多買一些湊成「整數」來爭取優先被收購權，實際卻重新跌入被騙的漩渦。

陳建淳直言，目前掌握到，近年新興的前述殯葬詐騙中，加害人有許多是當年受害者，這些人不甘受害，希望從這次的機會中把當年的投資標的脫手、或拿回一點本金，結果不僅自己再度受騙，嚴重的甚至就此加入騙局拐騙當年跟自己一樣也有投資的親友。

因此這類詐騙案的被害人不見得會報案，很多反而轉成為另一個話術的施騙者，這是因為詐團內提供：找到新受騙者，原受騙者就可獲得一定程度補償的機制，形成一個「龐氏騙局」，但事實上根本沒有銷售平台，只是經由一個拉一個，讓更多曾經的受害者再次跌入這個詐騙的坑洞去。

她說，去年新竹縣因投資靈骨塔或是生前契約受騙的有452件有報案，損失金額在4億多。

她再次強調，生前契約跟靈骨塔不是投資的商品，也不能做權利的轉讓，如果民眾有需求，呼籲跟合法的禮儀公司或是殯葬業者洽購，現在靈骨塔位價格不如10幾年前那麼高，私人的靈骨塔位目前是供過於求的狀況。

另外就算是直接跟合法業者購買，陳建淳也建議一般民眾，購買時要詳細審閱契約書跟契約上的公司大小章等，把握：「靈骨塔位或是生前契約一定不會有增值的空間」、「有需求才購買，不要當成投資的商品」，這2大原則就能避免被騙。

至於曾是購買的受害者，陳建淳說，未來轉讓給親戚朋友使用的可能性比較高一點，如果有人說可透過下載APP、或相互投資平台，因無法合法交易，受騙的機率就很大。

所以呼籲這些曾被騙的民眾，不要接受任何下載APP或提供保證金，以及「加購買」、「包套比較好賣」的話術，就能避免再被坑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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