嘉義神棍「碰三點除黑氣」 指姦女子稱吸黑氣被判刑4年

李姓男子假借「碰三點除黑氣」儀式性侵A女。圖為示意圖。（資料照）

2025/02/18 10:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣李姓男子開設私人神壇從事收驚、祭改等事，認為運勢不佳的A女前往問事，李男卻稱要進行「碰三點除黑氣」儀式，用手指侵入A女下體稱是「吸剩餘黑氣」，還用毛筆在女子胸部畫圈，用黃布擦拭A女會陰；事後A女報警，檢方調查起訴，嘉義地方法院日前依強制性交罪判李男有期徒刑4年。

判決書指出，A女於2023年12月13日晚間由友人陪同前往問事，李男與A女獨自談話時，得知A女逢感情及事業挫折不順，佯稱「需要進行碰觸三點除黑氣儀式化解前男友所帶來霉運」，A女表示尚待考慮，而李男在當晚深夜完成第三次祭改時，用左手伸入A女裙內翻開內褲侵入下體，稱是「用手指吸取剩餘黑氣」，隨後引導A女坐在沙發，用沾水毛筆在A女胸部畫圈並用手摸胸，再用黃紙擦拭A女會陰；A女離開後，友人發覺她情緒低落，詢問得知受害，隔天報警。

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A女在醫院驗傷，經檢驗，A女陰道深處有非李男的男性DNA，胸罩則有李男的型別相同的DNA，且有重度情緒障礙心理壓力情狀。

A女偵查時說，當日李男告訴她前男友很髒，很多黑氣傳來，因有性行為而受影響，要碰觸三點化解，當下覺得震驚表示要再想想，後來進行收驚程序，最後帶回室內時卻遭性侵；事後覺得噁心，也有洗澡，本來想不要鬧大，友人認為此狀況不應該發生，因此報警。

李男否認強制性交，稱不敢在神明前做性侵害行為，祭改過程未碰觸A女身體，且太太也在宮內，不可能對A女有不禮貌行為，離開時A女還說再見；他稱祭改過程有吐痰丟在垃圾桶，並將A女衣物包覆在碗上揉搓留有皮屑，A女取得痰液或皮屑，塗抹在胸罩，才會驗得他的DNA，且A女陰道無自己的DNA，認為A女與其友人是要詐取財物。

法官認為，依照A女及相關友人證述，A女原對李男尊敬信賴，無仇隙糾紛，且如何能在不被李男發現狀況下翻找垃圾桶蒐集微物跡證？若要陷害，直接塗在陰部嫁禍效果更強，而A女陰道深處有其他男子DNA，若要嫁禍，效果大打折扣，A女也稱在問事當天上午有發生性行為。

法官認為，李男辯稱為卸責之詞，假借宗教法事作法改運，利用人性對超自然力量敬畏之心，陷入恐懼無法反抗，以怪力亂神方式對A女強制性交，造成心靈創傷，且否認犯行，未能坦然面對過錯，判處有期徒刑4年。

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