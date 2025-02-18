苗縣產業道路遭濫倒 警破袋找出一張發票揪出行為人

警方針對現場袋裝垃圾破袋檢查，發現其中一包垃圾袋內有便利商店開立之發票。（圖由警方提供）

2025/02/18 10:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市尖東產業道路邊坡被遭濫倒、丟棄廢棄物，警方11日獲報會同縣府環保局人員前往查處，現場有廢棄家具、床墊、馬桶及袋裝家庭垃圾等新舊廢棄物，警方破袋發現一張便利超商發票，循線查獲邱姓男子，邱男坦承丟棄3包垃圾，全案依廢棄物清理法交由環保局裁罰。

頭份警分局尖山派出所於11日接獲民眾報案稱，頭份市尖東產業道路往三灣方向，沿路邊坡遭傾倒廢棄家具、馬桶、木板、家庭垃圾、床墊等廢棄物。尖山派出所所長饒達隆與警員朱國佑到場勘察，發現現場廢棄物新舊均有，研判已持續丟棄相當時日。警方依法受理並通知鑑識人員到場，另通知縣府環保局派員到場共同會勘後並採證。

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員警也破袋檢查現場袋裝垃圾，發現其中一包垃圾袋內有便利商店開立之發票，遂前往該超商調取監視器畫面及相關路徑路口監視器畫面，掌握一輛貨車涉有重嫌，經通知車主邱男到案，邱男坦承有載3袋垃圾前往丟棄。警詢後，全案依廢棄物清理法交由苗栗縣環保局裁罰。

頭份警分局長林育旺表示，警方絕不容許有不法分子任意傾倒廢棄物，破壞縣內好山好水，業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，警方將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸，並呼籲鄉親，若發現疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話，警民合作為全體生活環境共同盡一分心力。

警方憑發票線索追查到邱姓男子開貨車前往丟棄3包廢棄物。（圖由警方提供）

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