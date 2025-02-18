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    防範慫恿抵押不動產貸款新騙術 台南歸仁警方結合地政共同打詐

    歸仁警分局與地政事務所合作，全力打擊詐騙。（歸仁警分局提供）

    歸仁警分局與地政事務所合作，全力打擊詐騙。（歸仁警分局提供）

    2025/02/18 09:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕慫恿抵押不動產貸款的新騙術頻傳，台南歸仁警分局結合地政事務所共同打詐，受理民眾申請，尤其高齡長者獨自辦理時要更謹慎注意，全力攔阻，避免被害人上當。

    歸仁警分局偵查隊長陳德明表示，詐騙手法層出不窮，其中有涉及不動產的，金額更是屢創新高，有必要展開跨機關的合作，透過案例分享，以及雙方實務經驗交流，一起打擊犯罪。

    陳德明帶領分局的「防詐宣導團」前往歸仁地政事務所拜會，與主任鄭炳源共擬防詐計畫，也希望受理到民眾申辦相關業務時，可比照金融機構的合作方式，立刻聯繫、通報一旁的派出所，進行攔阻。

    歸仁警分局長廖水池指出，進入全民打詐的時代，與地政跨機關合作，就是希望讓大家了解目前盛行的伎倆，進而知道如何預防，守護長輩退休金與民眾財產的安全。

    廖水池強調，宣導團會持續深入基層，以更貼近社區民眾的方式，在各種場合分享相關案例，協助打造能安心宜居的反詐生活圈。

    廖水持也呼籲，如遇投資平台顧問要求抵押房屋、辦貸款，或者交付財物之後，即可獲利了結，以及有行政人員、警方詢問時，透過網購、親友借錢、房屋裝修等理由規避回復，都是詐欺集團話術，切勿上當。

    歸仁警分局與地政事務所合作，全力打擊詐騙。（歸仁警分局提供）

    歸仁警分局與地政事務所合作，全力打擊詐騙。（歸仁警分局提供）

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