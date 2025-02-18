田間被逮竟稱來打籃球 豐原警一舉查獲3詐團成員

警方當場逮捕詐團成員。（民眾提供）

2025/02/18 09:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局接獲民眾報案，指稱其友人提領大量現金交付給自稱台北地方法院的工作人員，擔心是遭詐騙，希望警方能給予協助，警方調查發現該友人確實是遭詐騙集團以「假檢警」手法詐騙，成立專案小組偵辦，當場逮捕詐團3人，其中1人被逮時竟謊稱到農田附近打籃球，讓員警哭笑不得。

被害人表示，接獲犯嫌假冒檢警身分謊稱其身分資料遭冒用，財務將遭凍結，須提出交付監管等話術，遂依指示提款78萬元交付給詐騙集團，詐騙集團食髓知味，隔週又致電要求再度提領76萬元交付監管。

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專案小組於是請被害人與詐騙集團相約在台中市神岡區一片稻田旁面交，並部署警力，在交付現金後當場逮捕李姓車手（20歲），李嫌落網後指稱附近還有共犯，警方立即將站在50公尺外的黃姓（23歲）、鄭姓（28歲）2名共犯一起逮捕，現場查扣「台灣台北地方法院公證款」收據1張及行動電話3支等贓證物。

其中，鄭嫌於遭警方逮捕時，竟向警方謊稱是來打籃球的，但方圓100公尺內除了房子就是稻田，謊言不攻自破。

警方表示，這起事件發生於去年5月，全案詢畢依詐欺罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，經檢察官認犯罪事證明確，已於去年12月起訴。

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