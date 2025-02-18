高雄養生館逾期越南幼齒妹性交易 見警上門拋男客逃竄

高雄養生館18歲逾期越南幼齒女性交易，見警上門拋男客逃竄。（警方提供）

2025/02/18 09:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄三民區某養生館違法找來2名年僅18、19歲逾期停留的越南女子，以及18歲台灣籍黃姓女子違法從事性交易，另媒介已取得身分證的越南女子阮女、黎女與男客半套服務，警方逮捕該店黎姓女負責人（45歲）及阮姓女幹部（42歲），以及張姓（26歲）、洪姓（60歲）男客。

三民一分局今日指出，警方會同內政部移民署高雄市專勤隊日前持搜索票，前往三民區建國一路一處養生館，當場查獲現場幹部阮女（本國籍越裔、42歲）涉嫌媒介女服務生阮女（本國籍越裔、23歲）、阮女（本國籍越裔、28歲）與張男（26歲）、洪男（60歲）等2名男客從事非法半套性交易。

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現場另查獲在場女服務生越南籍阮女（19歲、逾期停留）、黎女（18歲、逾期停留）、黎女（本國籍越裔、18歲）、本國籍黃女（20歲）等人曾從事性交易。該店負責人黎女（45歲）於昨（17）日到案說明。

員警持搜索票衝入現場時，2間包廂內分別有女服務生正為男客舒壓服務中，面對突如奇來現身的員警，女服務生迅速逃離，拋下客人獨自留在包廂，經查2男客以90分鐘新台幣1500元代價與服務小姐從事半套性交易，現場查扣有營收日報表，同時查獲性交易所得7500元等相關證物。

警方清查在場女服務生，發現阮女、黎女2人年僅18、19歲，她們見警察卻慌慌張張躲躲藏藏，原來是持觀光簽證來台觀光，卻逾期未歸滯留該養生館從事非法工作，卻仍被警方揪個正著，全案6名女服務生、2名男客依違反社會秩序維護法移請高雄地院簡易庭裁處，另負責人及幹部黎女、阮女依刑法妨害風化罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

逾期停留的阮、黎女2人另依違反入出國及移民法移送移民署高雄專勤隊，後續針對涉案養生館行政違規部分，本分局將運用第三方警政策略，函報市府相關局處進行裁罰，以擴大執行成效。

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